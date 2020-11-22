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مصر.. إحباط محاولة تهريب 6 أطنان من الحشيش بسفينة تجارية في ميناء دمياط

قادمة من سوريا ومتّجهة إلى السودان

أحبطت قوات الأمن المصرية محاولة تهريب 6 أطنان من الحشيش تم العثور عليها داخل حاوية ضبطت بسفينة تجارية في ميناء دمياط حسب "آر تي".

السفينة وصلت مصر، مرورًا بعدة موانئ أجنبية، في حالة عبور من دمياط باتجاه "دولة أخرى"، غير أن المضمون المصرح به رسميًّا للحاوية المحتجزة، بتهمة المتاجرة بالمخدرات، هو "ألواح خشبية"، فيما لم تكن هذه الأخيرة السلعة الوحيدة ضمن الحمولة.

وقالت مصادر صحفية مصرية: إن السفينة كانت قادمة من سوريا لتواصل رحلتها إلى السودان.

وقدرت المصالح المصرية المختصة القيمة المالية للكمية المضبوطة من الحشيش بـ480 مليون جنيه مصري.

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مصر.. إحباط محاولة تهريب 6 أطنان من الحشيش بسفينة تجارية في ميناء دمياط
سبق

أحبطت قوات الأمن المصرية محاولة تهريب 6 أطنان من الحشيش تم العثور عليها داخل حاوية ضبطت بسفينة تجارية في ميناء دمياط حسب "آر تي".

السفينة وصلت مصر، مرورًا بعدة موانئ أجنبية، في حالة عبور من دمياط باتجاه "دولة أخرى"، غير أن المضمون المصرح به رسميًّا للحاوية المحتجزة، بتهمة المتاجرة بالمخدرات، هو "ألواح خشبية"، فيما لم تكن هذه الأخيرة السلعة الوحيدة ضمن الحمولة.

وقالت مصادر صحفية مصرية: إن السفينة كانت قادمة من سوريا لتواصل رحلتها إلى السودان.

وقدرت المصالح المصرية المختصة القيمة المالية للكمية المضبوطة من الحشيش بـ480 مليون جنيه مصري.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
04:44 PM

مصر.. إحباط محاولة تهريب 6 أطنان من الحشيش بسفينة تجارية في ميناء دمياط

قادمة من سوريا ومتّجهة إلى السودان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,274

أحبطت قوات الأمن المصرية محاولة تهريب 6 أطنان من الحشيش تم العثور عليها داخل حاوية ضبطت بسفينة تجارية في ميناء دمياط حسب "آر تي".

السفينة وصلت مصر، مرورًا بعدة موانئ أجنبية، في حالة عبور من دمياط باتجاه "دولة أخرى"، غير أن المضمون المصرح به رسميًّا للحاوية المحتجزة، بتهمة المتاجرة بالمخدرات، هو "ألواح خشبية"، فيما لم تكن هذه الأخيرة السلعة الوحيدة ضمن الحمولة.

وقالت مصادر صحفية مصرية: إن السفينة كانت قادمة من سوريا لتواصل رحلتها إلى السودان.

وقدرت المصالح المصرية المختصة القيمة المالية للكمية المضبوطة من الحشيش بـ480 مليون جنيه مصري.

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