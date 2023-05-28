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منظار ناجح يُزيل ورمًا دماغيًّا لمريض ستيني بجدة كاد يُفقده بصره

أجراه فريق متخصص بمجمع عبدالله الطبي خلال 4 ساعات وحالته جيدة

تمكّن فريق طبي مشترك متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، من إزالة ورم دماغي لستيني، كان يعاني من شبه فقدان للبصر؛ حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة منها والإشعاعية، والتي أظهرت وجود ورم دماغي من الحجم الكبير؛ أدى إلى شبه فقدان لبصر المريض.

وعلى الفور أدخل المريض إلى غرفة العمليات بحالة مستعجلة لإجراء عملية إزالة الورم عن طريق الأنف بالمنظار بدون جرح في الرأس، والتي استغرقت 4 ساعات وأجريت بطريقة عالية الجودة، وبفضل من الله تكللت بالنجاح، بعدها تم نقله إلى غرفة الملاحظة وهو بصحة جيدة ومستقرة وتحسن ملحوظ في النظر.

من جانبه، أعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد وصل الله الثمالي، عن شكره وتقديره للفريق الطبي الذي تمكن من إزالة الورم الدماغي من المريض وأنقذ بصره من الفقدان بفضل من الله ثم بجهودهم المخلصة وغير المستغربة منهم بإجراء العملية بشكل عاجل؛ متمنيًا للفريق دوام التوفيق والنجاح وللمريض دوام الصحة والعافية.

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منظار ناجح يُزيل ورمًا دماغيًّا لمريض ستيني بجدة كاد يُفقده بصره
سبق

تمكّن فريق طبي مشترك متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، من إزالة ورم دماغي لستيني، كان يعاني من شبه فقدان للبصر؛ حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة منها والإشعاعية، والتي أظهرت وجود ورم دماغي من الحجم الكبير؛ أدى إلى شبه فقدان لبصر المريض.

وعلى الفور أدخل المريض إلى غرفة العمليات بحالة مستعجلة لإجراء عملية إزالة الورم عن طريق الأنف بالمنظار بدون جرح في الرأس، والتي استغرقت 4 ساعات وأجريت بطريقة عالية الجودة، وبفضل من الله تكللت بالنجاح، بعدها تم نقله إلى غرفة الملاحظة وهو بصحة جيدة ومستقرة وتحسن ملحوظ في النظر.

من جانبه، أعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد وصل الله الثمالي، عن شكره وتقديره للفريق الطبي الذي تمكن من إزالة الورم الدماغي من المريض وأنقذ بصره من الفقدان بفضل من الله ثم بجهودهم المخلصة وغير المستغربة منهم بإجراء العملية بشكل عاجل؛ متمنيًا للفريق دوام التوفيق والنجاح وللمريض دوام الصحة والعافية.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
01:04 PM

منظار ناجح يُزيل ورمًا دماغيًّا لمريض ستيني بجدة كاد يُفقده بصره

أجراه فريق متخصص بمجمع عبدالله الطبي خلال 4 ساعات وحالته جيدة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
592

تمكّن فريق طبي مشترك متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، من إزالة ورم دماغي لستيني، كان يعاني من شبه فقدان للبصر؛ حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة منها والإشعاعية، والتي أظهرت وجود ورم دماغي من الحجم الكبير؛ أدى إلى شبه فقدان لبصر المريض.

وعلى الفور أدخل المريض إلى غرفة العمليات بحالة مستعجلة لإجراء عملية إزالة الورم عن طريق الأنف بالمنظار بدون جرح في الرأس، والتي استغرقت 4 ساعات وأجريت بطريقة عالية الجودة، وبفضل من الله تكللت بالنجاح، بعدها تم نقله إلى غرفة الملاحظة وهو بصحة جيدة ومستقرة وتحسن ملحوظ في النظر.

من جانبه، أعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد وصل الله الثمالي، عن شكره وتقديره للفريق الطبي الذي تمكن من إزالة الورم الدماغي من المريض وأنقذ بصره من الفقدان بفضل من الله ثم بجهودهم المخلصة وغير المستغربة منهم بإجراء العملية بشكل عاجل؛ متمنيًا للفريق دوام التوفيق والنجاح وللمريض دوام الصحة والعافية.

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