ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب بفيروس كورونا إلى 2045 حالة بعدما وصل أمس إلى 2027 حالة.

من تقرير كورونا اليومي.. 18 حالة ترفع مؤشر الحرجة إلى 2045 محمد المواسي سبق 2020-06-22 ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب بفيروس كورونا إلى 2045 حالة بعدما وصل أمس إلى 2027 حالة. وبلغ مقدار الارتفاع 18 حالة وفقًا لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة في المملكة.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 03:59 PM

من تقرير كورونا اليومي.. 18 حالة ترفع مؤشر الحرجة إلى 2045 أعلنت الوزارة اليوم عن تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة في المملكة





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ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب بفيروس كورونا إلى 2045 حالة بعدما وصل أمس إلى 2027 حالة.

وبلغ مقدار الارتفاع 18 حالة وفقًا لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة في المملكة.