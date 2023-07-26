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النصر: فيتوريا يتسلم العضوية الذهبية.. وأمرابط يعود الأحد

أعلن نادي النصر انضمام روي فيتوريا مدرب الفريق إلى قائمة الأعضاء الذهبيين بنادي

النصر، وذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية البالغة مائة ألف ريال.

من جانب آخر تقرر أن ينضم المغربي نور الدين أمرابط لاعب خط الوسط ، يوم الأحد القادم لمعسكر الفريق في البرتغال، وذلك بعد الراحة التي منحها له الجهاز الفني عقب فراغه من

المشاركة مع المنتخب المغربي في كأس أفريقيا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر: فيتوريا يتسلم العضوية الذهبية.. وأمرابط يعود الأحد
سبق

أعلن نادي النصر انضمام روي فيتوريا مدرب الفريق إلى قائمة الأعضاء الذهبيين بنادي

النصر، وذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية البالغة مائة ألف ريال.

من جانب آخر تقرر أن ينضم المغربي نور الدين أمرابط لاعب خط الوسط ، يوم الأحد القادم لمعسكر الفريق في البرتغال، وذلك بعد الراحة التي منحها له الجهاز الفني عقب فراغه من

المشاركة مع المنتخب المغربي في كأس أفريقيا.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
05:55 PM

النصر: فيتوريا يتسلم العضوية الذهبية.. وأمرابط يعود الأحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي النصر انضمام روي فيتوريا مدرب الفريق إلى قائمة الأعضاء الذهبيين بنادي

النصر، وذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية البالغة مائة ألف ريال.

من جانب آخر تقرر أن ينضم المغربي نور الدين أمرابط لاعب خط الوسط ، يوم الأحد القادم لمعسكر الفريق في البرتغال، وذلك بعد الراحة التي منحها له الجهاز الفني عقب فراغه من

المشاركة مع المنتخب المغربي في كأس أفريقيا.

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