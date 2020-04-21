هطولات تُواعد 4 مناطق.. وتنبيهات الأرصاد تكشف تفاصيلها

حالة تبدأ 12 ظهرًا وتُصحَب برياح نشطة وتشمل عدة محافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات وإنذارات جديدة لمناطق: (مكة المكرمة، والباحة، وجازان، ونجران) من حالة أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الثامنة مساء اليوم.

وتشمل الحالة في منطقة مكة المكرمة العريضات ميسان، وفي الباحة تشمل: (المخواة، والحجرة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وفرعة غامد الزناد، وقلوة، والباحة).

وفي نجران تضم: (بدر الجنوب، وحبونا، ونجران)، أما في جازان فتشمل: (الداير، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب).