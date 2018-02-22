النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو.. قفز من الطابق 24 ولم تفتح مظلته وما حدث له أصاب الجميع بالصدمة

ارتطم بالأرض من ارتفاع 75 مترًا.. وأصدقاؤه نقلوه مصابًا بجروح خطيرة

لحظات مذهلة شهدتها مدينة استكهولم السويدية، عندما قفز أحد هواة رياضة القفز بالمظلات من فوق مبنى يرتفع 24 طابقًا في السويد، لكن مظلته لم تفتح، وهو ما أصاب كل مشاهديه وأصدقائه بالصدمة، خصوصًا لحظة ارتطامه القوي بالأرض.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن الحادث وقع في العاصمة السويدية استكهولم يوم السبت الماضي، أمام مجموعة من هواة القفز من الأعالي بالمظلات وبعض الأصدقاء، حين صعد أحد هواة القفز فوق سطح مبنى مكون من 24 طابقًا، ويبلغ ارتفاعه 75 مترًا.

وفي اللحظة التي كان الجميع يلتقط الصور والفيديوهات حدث آخر ما يتمناه القافز ومشاهدوه، فلم تفتح المظلة، ليهبط بسرعة كبيرة ويرتطم بالأرض بشدة.

ونقلت " الديلي ميل" عن صحيفة " داجن نيهيتر" السويدية، أن أصدقاء القافز قاموا بنقله إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة لكنها لا تهدد حياته.

وقالت الشرطة، إن رياضة القفز بالمظلات مسموح بها، والمبنى حاصل على ترخيص بالقفز.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو.. قفز من الطابق 24 ولم تفتح مظلته وما حدث له أصاب الجميع بالصدمة
سبق

لحظات مذهلة شهدتها مدينة استكهولم السويدية، عندما قفز أحد هواة رياضة القفز بالمظلات من فوق مبنى يرتفع 24 طابقًا في السويد، لكن مظلته لم تفتح، وهو ما أصاب كل مشاهديه وأصدقائه بالصدمة، خصوصًا لحظة ارتطامه القوي بالأرض.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن الحادث وقع في العاصمة السويدية استكهولم يوم السبت الماضي، أمام مجموعة من هواة القفز من الأعالي بالمظلات وبعض الأصدقاء، حين صعد أحد هواة القفز فوق سطح مبنى مكون من 24 طابقًا، ويبلغ ارتفاعه 75 مترًا.

وفي اللحظة التي كان الجميع يلتقط الصور والفيديوهات حدث آخر ما يتمناه القافز ومشاهدوه، فلم تفتح المظلة، ليهبط بسرعة كبيرة ويرتطم بالأرض بشدة.

ونقلت " الديلي ميل" عن صحيفة " داجن نيهيتر" السويدية، أن أصدقاء القافز قاموا بنقله إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة لكنها لا تهدد حياته.

وقالت الشرطة، إن رياضة القفز بالمظلات مسموح بها، والمبنى حاصل على ترخيص بالقفز.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:50 AM

فيديو.. قفز من الطابق 24 ولم تفتح مظلته وما حدث له أصاب الجميع بالصدمة

ارتطم بالأرض من ارتفاع 75 مترًا.. وأصدقاؤه نقلوه مصابًا بجروح خطيرة

A A A
أيمن حسن - الرياض
7
22,134

لحظات مذهلة شهدتها مدينة استكهولم السويدية، عندما قفز أحد هواة رياضة القفز بالمظلات من فوق مبنى يرتفع 24 طابقًا في السويد، لكن مظلته لم تفتح، وهو ما أصاب كل مشاهديه وأصدقائه بالصدمة، خصوصًا لحظة ارتطامه القوي بالأرض.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن الحادث وقع في العاصمة السويدية استكهولم يوم السبت الماضي، أمام مجموعة من هواة القفز من الأعالي بالمظلات وبعض الأصدقاء، حين صعد أحد هواة القفز فوق سطح مبنى مكون من 24 طابقًا، ويبلغ ارتفاعه 75 مترًا.

وفي اللحظة التي كان الجميع يلتقط الصور والفيديوهات حدث آخر ما يتمناه القافز ومشاهدوه، فلم تفتح المظلة، ليهبط بسرعة كبيرة ويرتطم بالأرض بشدة.

ونقلت " الديلي ميل" عن صحيفة " داجن نيهيتر" السويدية، أن أصدقاء القافز قاموا بنقله إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة لكنها لا تهدد حياته.

وقالت الشرطة، إن رياضة القفز بالمظلات مسموح بها، والمبنى حاصل على ترخيص بالقفز.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,124
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,326
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,925
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,370

كاريكاتير

معاً أبداً

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة