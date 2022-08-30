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أمانة جازان تغلق "10" منشآت غذائية وتجارية في صبيا

نفذت 3043 جولة رقابية خلال الأسبوعين الماضيين

نفذت أمانة منطقة جازان خلال الأسبوعين الماضيين 3043 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والبوفيهات والتموينات بمحافظة صبيا، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة.

وذكر رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري أن الفرق الرقابية الصحية أغلقت خلال الجولات "10" منشآت غذائية وتجارية لعدم امتثالها للاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقائية والاحترازية، وقامت بتحرير 22 مخالفة تمثلت في عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، وعدم الاهتمام بالكشف عن تطبيق توكلنا للمتسوقين وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى تدنٍ في مستوى النظافة وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن فتح نشاط بدون رخصة، حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد ضرورة تعاون أفراد المجتمع والتبليغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 ليتم مباشرة الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

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أمانة جازان تغلق "10" منشآت غذائية وتجارية في صبيا
سبق

نفذت أمانة منطقة جازان خلال الأسبوعين الماضيين 3043 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والبوفيهات والتموينات بمحافظة صبيا، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة.

وذكر رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري أن الفرق الرقابية الصحية أغلقت خلال الجولات "10" منشآت غذائية وتجارية لعدم امتثالها للاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقائية والاحترازية، وقامت بتحرير 22 مخالفة تمثلت في عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، وعدم الاهتمام بالكشف عن تطبيق توكلنا للمتسوقين وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى تدنٍ في مستوى النظافة وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن فتح نشاط بدون رخصة، حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد ضرورة تعاون أفراد المجتمع والتبليغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 ليتم مباشرة الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
02:52 PM

أمانة جازان تغلق "10" منشآت غذائية وتجارية في صبيا

نفذت 3043 جولة رقابية خلال الأسبوعين الماضيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - صبيا
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نفذت أمانة منطقة جازان خلال الأسبوعين الماضيين 3043 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والبوفيهات والتموينات بمحافظة صبيا، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة.

وذكر رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري أن الفرق الرقابية الصحية أغلقت خلال الجولات "10" منشآت غذائية وتجارية لعدم امتثالها للاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقائية والاحترازية، وقامت بتحرير 22 مخالفة تمثلت في عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، وعدم الاهتمام بالكشف عن تطبيق توكلنا للمتسوقين وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى تدنٍ في مستوى النظافة وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن فتح نشاط بدون رخصة، حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد ضرورة تعاون أفراد المجتمع والتبليغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 ليتم مباشرة الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

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