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أمير تبوك يطلع على مشروعات المياه بالمنطقة ويشيد بالجهود المبذولة

بلغ عددها 68 مشروعاً بقيمة مالية تجاوزت ملياري ريال

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس صالح بن خلف الشراري، والذي أطلع أمير المنطقة على تقرير عن مشروعات المياه والصرف الصحي بالمنطقة الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل مشروع والمشروعات التي تم الانتهاء منها بالمنطقة، والتي تبلغ ٦٨ مشروعاً بقيمة مالية تجاوزت ملياري ريال.
وأشاد أمير منطقة تبوك بالجهود التي يبذلها القائمون على خدمات المياه بالمنطقة، منوهاً بما يحظى به قطاع البيئة والمياه والزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأعرب المهندس صالح الشراري عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات المياه بالمنطقة من متابعة واهتمام منه.

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أمير تبوك يطلع على مشروعات المياه بالمنطقة ويشيد بالجهود المبذولة
سبق

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس صالح بن خلف الشراري، والذي أطلع أمير المنطقة على تقرير عن مشروعات المياه والصرف الصحي بالمنطقة الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل مشروع والمشروعات التي تم الانتهاء منها بالمنطقة، والتي تبلغ ٦٨ مشروعاً بقيمة مالية تجاوزت ملياري ريال.
وأشاد أمير منطقة تبوك بالجهود التي يبذلها القائمون على خدمات المياه بالمنطقة، منوهاً بما يحظى به قطاع البيئة والمياه والزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأعرب المهندس صالح الشراري عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات المياه بالمنطقة من متابعة واهتمام منه.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
09:15 PM

أمير تبوك يطلع على مشروعات المياه بالمنطقة ويشيد بالجهود المبذولة

بلغ عددها 68 مشروعاً بقيمة مالية تجاوزت ملياري ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس صالح بن خلف الشراري، والذي أطلع أمير المنطقة على تقرير عن مشروعات المياه والصرف الصحي بالمنطقة الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل مشروع والمشروعات التي تم الانتهاء منها بالمنطقة، والتي تبلغ ٦٨ مشروعاً بقيمة مالية تجاوزت ملياري ريال.
وأشاد أمير منطقة تبوك بالجهود التي يبذلها القائمون على خدمات المياه بالمنطقة، منوهاً بما يحظى به قطاع البيئة والمياه والزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأعرب المهندس صالح الشراري عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات المياه بالمنطقة من متابعة واهتمام منه.

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