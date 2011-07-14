وعلى الصعيد نفسه، استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية تجمعات الميليشيا الانقلابية في الجبهة ذاتها؛ وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وأضاف بأن قوات الجيش أحبطت محاولة ميليشيا الحوثي، وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها 20 قتيلاً في صفوفها، وجرح آخرين.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن عناصر من الميليشيا حاولت التسلل في اتجاه مواقع الجيش في ميسرة جبهة صرواح.

قُتل 20 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران اليوم (السبت) بنيران قوات الجيش الوطني، وذلك في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

"الشرعية" تقضي على 20 حوثيًّا حاولوا التسلل لموقعها في صرواح صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-13 قُتل 20 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران اليوم (السبت) بنيران قوات الجيش الوطني، وذلك في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن عناصر من الميليشيا حاولت التسلل في اتجاه مواقع الجيش في ميسرة جبهة صرواح. وأضاف بأن قوات الجيش أحبطت محاولة ميليشيا الحوثي، وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها 20 قتيلاً في صفوفها، وجرح آخرين. وعلى الصعيد نفسه، استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية تجمعات الميليشيا الانقلابية في الجبهة ذاتها؛ وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440 09:26 PM

"الشرعية" تقضي على 20 حوثيًّا حاولوا التسلل لموقعها في صرواح تدمير آليات تابعة للميليشيا في قصف للتحالف





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قُتل 20 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران اليوم (السبت) بنيران قوات الجيش الوطني، وذلك في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن عناصر من الميليشيا حاولت التسلل في اتجاه مواقع الجيش في ميسرة جبهة صرواح.

وأضاف بأن قوات الجيش أحبطت محاولة ميليشيا الحوثي، وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها 20 قتيلاً في صفوفها، وجرح آخرين.

وعلى الصعيد نفسه، استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية تجمعات الميليشيا الانقلابية في الجبهة ذاتها؛ وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.