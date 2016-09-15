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غارات جوية تدك معسكراً وتحصينات حوثية في صعدة

مقاتلات التحالف استهدفت الإرهابيين في مواقعهم

دكّت مقاتلات التحالف، اليوم، بضربات جوية معسكراً حوثياً ومواقع لتحصينات الإرهابيين الحوثيين في مناطق سيطرتهم بمحافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي الإرهابية.
وذكرت مصادر يمنية أن الغارات قد تتابعت على عدد من المواقع التي يتحصن فيها الإرهابيون، وكذلك معسكر حوثي للمليشيا الإرهابية، واستهدفت مواقع عسكرية للحوثيين.

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غارات جوية تدك معسكراً وتحصينات حوثية في صعدة
سبق

دكّت مقاتلات التحالف، اليوم، بضربات جوية معسكراً حوثياً ومواقع لتحصينات الإرهابيين الحوثيين في مناطق سيطرتهم بمحافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي الإرهابية.
وذكرت مصادر يمنية أن الغارات قد تتابعت على عدد من المواقع التي يتحصن فيها الإرهابيون، وكذلك معسكر حوثي للمليشيا الإرهابية، واستهدفت مواقع عسكرية للحوثيين.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
03:25 PM

غارات جوية تدك معسكراً وتحصينات حوثية في صعدة

مقاتلات التحالف استهدفت الإرهابيين في مواقعهم

A A A
محمد المواسي - جازان
14
9,905

دكّت مقاتلات التحالف، اليوم، بضربات جوية معسكراً حوثياً ومواقع لتحصينات الإرهابيين الحوثيين في مناطق سيطرتهم بمحافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي الإرهابية.
وذكرت مصادر يمنية أن الغارات قد تتابعت على عدد من المواقع التي يتحصن فيها الإرهابيون، وكذلك معسكر حوثي للمليشيا الإرهابية، واستهدفت مواقع عسكرية للحوثيين.

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