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تقرير: 5 نصائح صحية تريحك من ألم الصداع النصفي

من ترطيب الجسم إلى سجل النوبات

الصداع النصفي هو اضطراب عصبي في الدماغ قد يؤثر بشكل كبير على نوعية الحياة. ورغم صعوبة علاج الصداع النصفي، إلا أنه يمكن تقليل وتيرة النوبات وشدتها ومدتها بشكل كبير.

ويقدم تقرير على موقع "سي إن إن" بالعربية خمس نصائح هامة تخفف كثيرًا من نوبات وألم الصداع النصفي، وهي:

*الاحتفاظ بسجل لنوبات الصداع النصفي

يؤدي تدوين ملاحظات يومية عن الأعراض والنظام الغذائي والتمارين الرياضية والضغوط وفترات النوم، إلى تحديد أنماط معينة من السلوك.

وتساعد هذه الملاحظات الطبيب على فهم السياق الذي يحيط بنوبات الصداع النصفي بشكل أفضل.

*التعرف على المحفزات

وتتضمن نوعية الإضاءة في المنزل والكرسي المستخدم وجدول العمل، وحالة الطقس ووقت تناول الطعام وأنواعه.

*نمط الحياة

يمكن أن يكون التحكم في الصداع النصفي عملية بطيئة مع الكثير من التقلبات، ويمكن تجربة علاجات مختلفة لمعرفة ما يصلح، بالإضافة إلى إجراء تغييرات في نمط الحياة.

*الترطيب

يعد الجفاف أحد أكثر مسببات الصداع النصفي شيوعًا، إذ إن ترطيب الجسم طريقة أساسية للتحكم بهذه الحالة.

*النوم بشكل جيد

يمكن أن يؤدي الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً إلى تحسين أعراض الصداع النصفي بشكل كبير.

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تقرير: 5 نصائح صحية تريحك من ألم الصداع النصفي
سبق

الصداع النصفي هو اضطراب عصبي في الدماغ قد يؤثر بشكل كبير على نوعية الحياة. ورغم صعوبة علاج الصداع النصفي، إلا أنه يمكن تقليل وتيرة النوبات وشدتها ومدتها بشكل كبير.

ويقدم تقرير على موقع "سي إن إن" بالعربية خمس نصائح هامة تخفف كثيرًا من نوبات وألم الصداع النصفي، وهي:

*الاحتفاظ بسجل لنوبات الصداع النصفي

يؤدي تدوين ملاحظات يومية عن الأعراض والنظام الغذائي والتمارين الرياضية والضغوط وفترات النوم، إلى تحديد أنماط معينة من السلوك.

وتساعد هذه الملاحظات الطبيب على فهم السياق الذي يحيط بنوبات الصداع النصفي بشكل أفضل.

*التعرف على المحفزات

وتتضمن نوعية الإضاءة في المنزل والكرسي المستخدم وجدول العمل، وحالة الطقس ووقت تناول الطعام وأنواعه.

*نمط الحياة

يمكن أن يكون التحكم في الصداع النصفي عملية بطيئة مع الكثير من التقلبات، ويمكن تجربة علاجات مختلفة لمعرفة ما يصلح، بالإضافة إلى إجراء تغييرات في نمط الحياة.

*الترطيب

يعد الجفاف أحد أكثر مسببات الصداع النصفي شيوعًا، إذ إن ترطيب الجسم طريقة أساسية للتحكم بهذه الحالة.

*النوم بشكل جيد

يمكن أن يؤدي الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً إلى تحسين أعراض الصداع النصفي بشكل كبير.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
06:05 PM

تقرير: 5 نصائح صحية تريحك من ألم الصداع النصفي

من ترطيب الجسم إلى سجل النوبات

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,593

الصداع النصفي هو اضطراب عصبي في الدماغ قد يؤثر بشكل كبير على نوعية الحياة. ورغم صعوبة علاج الصداع النصفي، إلا أنه يمكن تقليل وتيرة النوبات وشدتها ومدتها بشكل كبير.

ويقدم تقرير على موقع "سي إن إن" بالعربية خمس نصائح هامة تخفف كثيرًا من نوبات وألم الصداع النصفي، وهي:

*الاحتفاظ بسجل لنوبات الصداع النصفي

يؤدي تدوين ملاحظات يومية عن الأعراض والنظام الغذائي والتمارين الرياضية والضغوط وفترات النوم، إلى تحديد أنماط معينة من السلوك.

وتساعد هذه الملاحظات الطبيب على فهم السياق الذي يحيط بنوبات الصداع النصفي بشكل أفضل.

*التعرف على المحفزات

وتتضمن نوعية الإضاءة في المنزل والكرسي المستخدم وجدول العمل، وحالة الطقس ووقت تناول الطعام وأنواعه.

*نمط الحياة

يمكن أن يكون التحكم في الصداع النصفي عملية بطيئة مع الكثير من التقلبات، ويمكن تجربة علاجات مختلفة لمعرفة ما يصلح، بالإضافة إلى إجراء تغييرات في نمط الحياة.

*الترطيب

يعد الجفاف أحد أكثر مسببات الصداع النصفي شيوعًا، إذ إن ترطيب الجسم طريقة أساسية للتحكم بهذه الحالة.

*النوم بشكل جيد

يمكن أن يؤدي الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً إلى تحسين أعراض الصداع النصفي بشكل كبير.

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