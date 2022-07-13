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"معين" تنجز 35 ألف طلب إلكتروني عبر خدمة "مواعيدي" عن بُعد

في إطار تفعيل خطة العمل "عن بُعد" للقضاء الإداري ومحاكمه

أنجزت منصة "معين" الإلكترونية بديوان المظالم خلال الفترة من 21 رجب وحتى شهر ذي القعدة الجاري 35.050 طلبًا إلكترونيًّا من خلال خدمة مواعيدي؛ وذلك في إطار تفعيل خطة العمل "عن بُعد" لمرفق القضاء الإداري ومحاكمه.

وتُمَكّن هذه الخدمة أطراف الدعوى والممثل فيها، من عرض مواعيد جميع الدعاوى وأماكنها، والبحث عن المواعيد بمحددات بحث مختلفة، وإمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الدعوى، وإمكانية إخفاء وإظهار المواعيد السابقة لتاريخ البحث.

يُذكر أن خدمة "مواعيدي" تأتي ضمن خدمات قضائية إلكترونية عبر منصة "معين" الإلكترونية؛ حيث تُمَكّن أطراف الدعوى من متابعتها بشكل إلكتروني وتقني؛ وذلك في توفير الوقت والجهد عليهم.

وتُقَدم منصة "معين" الإلكترونية العديدَ من الخدمات القضائية للمستفيدين دون الحاجة لمراجعة المحاكم الإدارية؛ حيث يعمل ديوان المظالم بشكل مستمر على تطوير أنظمته الإلكترونية بما يحقق مستهدف خطته الاستراتيجية 2020 الرامية إلى تحول منظومة القضاء الإداري إلى قضاء إلكتروني رقمي، يحقق مبادئ العدالة بإنجاز وكفاءة.

ديوان المظالم منصة معين الإلكترونية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"معين" تنجز 35 ألف طلب إلكتروني عبر خدمة "مواعيدي" عن بُعد
سبق

أنجزت منصة "معين" الإلكترونية بديوان المظالم خلال الفترة من 21 رجب وحتى شهر ذي القعدة الجاري 35.050 طلبًا إلكترونيًّا من خلال خدمة مواعيدي؛ وذلك في إطار تفعيل خطة العمل "عن بُعد" لمرفق القضاء الإداري ومحاكمه.

وتُمَكّن هذه الخدمة أطراف الدعوى والممثل فيها، من عرض مواعيد جميع الدعاوى وأماكنها، والبحث عن المواعيد بمحددات بحث مختلفة، وإمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الدعوى، وإمكانية إخفاء وإظهار المواعيد السابقة لتاريخ البحث.

يُذكر أن خدمة "مواعيدي" تأتي ضمن خدمات قضائية إلكترونية عبر منصة "معين" الإلكترونية؛ حيث تُمَكّن أطراف الدعوى من متابعتها بشكل إلكتروني وتقني؛ وذلك في توفير الوقت والجهد عليهم.

وتُقَدم منصة "معين" الإلكترونية العديدَ من الخدمات القضائية للمستفيدين دون الحاجة لمراجعة المحاكم الإدارية؛ حيث يعمل ديوان المظالم بشكل مستمر على تطوير أنظمته الإلكترونية بما يحقق مستهدف خطته الاستراتيجية 2020 الرامية إلى تحول منظومة القضاء الإداري إلى قضاء إلكتروني رقمي، يحقق مبادئ العدالة بإنجاز وكفاءة.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
02:04 PM

"معين" تنجز 35 ألف طلب إلكتروني عبر خدمة "مواعيدي" عن بُعد

في إطار تفعيل خطة العمل "عن بُعد" للقضاء الإداري ومحاكمه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنجزت منصة "معين" الإلكترونية بديوان المظالم خلال الفترة من 21 رجب وحتى شهر ذي القعدة الجاري 35.050 طلبًا إلكترونيًّا من خلال خدمة مواعيدي؛ وذلك في إطار تفعيل خطة العمل "عن بُعد" لمرفق القضاء الإداري ومحاكمه.

وتُمَكّن هذه الخدمة أطراف الدعوى والممثل فيها، من عرض مواعيد جميع الدعاوى وأماكنها، والبحث عن المواعيد بمحددات بحث مختلفة، وإمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الدعوى، وإمكانية إخفاء وإظهار المواعيد السابقة لتاريخ البحث.

يُذكر أن خدمة "مواعيدي" تأتي ضمن خدمات قضائية إلكترونية عبر منصة "معين" الإلكترونية؛ حيث تُمَكّن أطراف الدعوى من متابعتها بشكل إلكتروني وتقني؛ وذلك في توفير الوقت والجهد عليهم.

وتُقَدم منصة "معين" الإلكترونية العديدَ من الخدمات القضائية للمستفيدين دون الحاجة لمراجعة المحاكم الإدارية؛ حيث يعمل ديوان المظالم بشكل مستمر على تطوير أنظمته الإلكترونية بما يحقق مستهدف خطته الاستراتيجية 2020 الرامية إلى تحول منظومة القضاء الإداري إلى قضاء إلكتروني رقمي، يحقق مبادئ العدالة بإنجاز وكفاءة.

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