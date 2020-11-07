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"الصحة": تسجيل 407 إصابات جديدة بكورونا .. وتعافي 433 حالة

كورونا يصيب كبير موظفي البيت الأبيض

ظهر مراراً دون ارتداء كمامة

نقلت "رويترز"، اليوم السبت، عن مصدر مطلع أن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، الذي ظهر مراراً في مناسبات عامة دون ارتداء كمامة أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المصدر أن نيك ترينر أحد كبار مساعدي الحملة ثبتت أيضاً إصابته بالفيروس.

ورافق "ميدوز"، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب والنائب السابق في ولاية كارولينا الشمالية، الرئيس بانتظام في الأيام الأخيرة المحمومة من التجمعات الانتخابية، التي سبقت الانتخابات الرئاسية.

و"ميدوز"، الذي كان في حفل ليلة الانتخابات بالبيت الأبيض حضره العشرات من الموالين لترامب، هو أحدث مسؤول داخل الدائرة المقربة لـ"ترامب" يصاب بـ"كوفيد -19"، الذي قتل أكثر من 236 ألف أمريكي.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا يصيب كبير موظفي البيت الأبيض
سبق

نقلت "رويترز"، اليوم السبت، عن مصدر مطلع أن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، الذي ظهر مراراً في مناسبات عامة دون ارتداء كمامة أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المصدر أن نيك ترينر أحد كبار مساعدي الحملة ثبتت أيضاً إصابته بالفيروس.

ورافق "ميدوز"، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب والنائب السابق في ولاية كارولينا الشمالية، الرئيس بانتظام في الأيام الأخيرة المحمومة من التجمعات الانتخابية، التي سبقت الانتخابات الرئاسية.

و"ميدوز"، الذي كان في حفل ليلة الانتخابات بالبيت الأبيض حضره العشرات من الموالين لترامب، هو أحدث مسؤول داخل الدائرة المقربة لـ"ترامب" يصاب بـ"كوفيد -19"، الذي قتل أكثر من 236 ألف أمريكي.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
03:38 PM

كورونا يصيب كبير موظفي البيت الأبيض

ظهر مراراً دون ارتداء كمامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز"، اليوم السبت، عن مصدر مطلع أن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، الذي ظهر مراراً في مناسبات عامة دون ارتداء كمامة أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المصدر أن نيك ترينر أحد كبار مساعدي الحملة ثبتت أيضاً إصابته بالفيروس.

ورافق "ميدوز"، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب والنائب السابق في ولاية كارولينا الشمالية، الرئيس بانتظام في الأيام الأخيرة المحمومة من التجمعات الانتخابية، التي سبقت الانتخابات الرئاسية.

و"ميدوز"، الذي كان في حفل ليلة الانتخابات بالبيت الأبيض حضره العشرات من الموالين لترامب، هو أحدث مسؤول داخل الدائرة المقربة لـ"ترامب" يصاب بـ"كوفيد -19"، الذي قتل أكثر من 236 ألف أمريكي.

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