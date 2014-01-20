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ذوو المفقود "العنزي" يناشدون المساعدة بالبحث عنه

قالوا إن آخر المعلومات عنه إقامته بفندق في عرعر

ناشد ذوو المفقود "علي خلف العنزي" المساعدة بالبحث عنه، والعثور عليه، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة في حال ورود معلومات عنه.

وذكر أحد أقارب المفقود أن المذكور قد اختفى منذ يوم السبت الموافق (١٤٤٠/ ٥/ ٦هـ)، وأن آخر عهد لهم معه حين كان يقيم في أحد الفنادق بمدينة عرعر. كما ذكر أن المفقود يملك سيارة من نوع (كامري) موديل 2007 زرقاء اللون، وتحمل لوحة رقم (ب أ ح ١٧٠٦)، وأنهم قاموا بالإبلاغ عنه لدى أحد مراكز الشرطة بالقريات.

وناشد المساعدة في العثور عليه، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة في حال معرفة أية معلومات عنه، أو التواصل على الرقم (0501431700).

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ذوو المفقود "العنزي" يناشدون المساعدة بالبحث عنه
سبق

ناشد ذوو المفقود "علي خلف العنزي" المساعدة بالبحث عنه، والعثور عليه، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة في حال ورود معلومات عنه.

وذكر أحد أقارب المفقود أن المذكور قد اختفى منذ يوم السبت الموافق (١٤٤٠/ ٥/ ٦هـ)، وأن آخر عهد لهم معه حين كان يقيم في أحد الفنادق بمدينة عرعر. كما ذكر أن المفقود يملك سيارة من نوع (كامري) موديل 2007 زرقاء اللون، وتحمل لوحة رقم (ب أ ح ١٧٠٦)، وأنهم قاموا بالإبلاغ عنه لدى أحد مراكز الشرطة بالقريات.

وناشد المساعدة في العثور عليه، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة في حال معرفة أية معلومات عنه، أو التواصل على الرقم (0501431700).

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
11:34 PM

ذوو المفقود "العنزي" يناشدون المساعدة بالبحث عنه

قالوا إن آخر المعلومات عنه إقامته بفندق في عرعر

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
2
3,168

ناشد ذوو المفقود "علي خلف العنزي" المساعدة بالبحث عنه، والعثور عليه، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة في حال ورود معلومات عنه.

وذكر أحد أقارب المفقود أن المذكور قد اختفى منذ يوم السبت الموافق (١٤٤٠/ ٥/ ٦هـ)، وأن آخر عهد لهم معه حين كان يقيم في أحد الفنادق بمدينة عرعر. كما ذكر أن المفقود يملك سيارة من نوع (كامري) موديل 2007 زرقاء اللون، وتحمل لوحة رقم (ب أ ح ١٧٠٦)، وأنهم قاموا بالإبلاغ عنه لدى أحد مراكز الشرطة بالقريات.

وناشد المساعدة في العثور عليه، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة في حال معرفة أية معلومات عنه، أو التواصل على الرقم (0501431700).

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