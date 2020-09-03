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جريمة بشعة في ألمانيا.. امرأة تقتل 5 من أطفالها وتهرب بالسادس وتحاول الانتحار

الضحايا في سن عام وعامين وثلاثة وستة وثمانية أعوام

اكتشفت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، جثث خمسة أطفال داخل إحدى الشقق في عمارة سكنية بمدينة زولينغن غرب البلاد، طبقًا لصحيفة "بيلد عن مسؤولين في الشرطة، ونشرت صورًا تظهر سيارات إسعاف أمام العمارة التي وقعت فيها المأساة.
وأفادت الصحيفة بأن الشرطة وصلت الشقة بعد أن لجأت إليها امرأة مسنة من مدينة مونشنغلادباخ قالت إن ابنتها البالغة من العمر 27 عامًا قتلت خمسة من أطفالها وغادرت المنزل مع السادس بهدف الانتحار.
وأكدت الصحيفة أن الأطفال القتلى في سن عام وعامين وثلاثة وستة وثمانية أعوام.
وذكرت الصحيفة أن والدة الأطفال حاولت الانتحار تحت عجلات القطار في محطة بمدينة دوسلدورف وتعرضت لإصابات بليغة لكنها نجت ووُضعت تحت حراسة الشرطة.
وأما بخصوص نجلها الأخير (11 عامًا) فقد عثرت الشرطة عليه، وهو بسلامة وموجود حاليًا مع جدته.

الشرطة الألمانية جريمة بشعة

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جريمة بشعة في ألمانيا.. امرأة تقتل 5 من أطفالها وتهرب بالسادس وتحاول الانتحار
سبق

اكتشفت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، جثث خمسة أطفال داخل إحدى الشقق في عمارة سكنية بمدينة زولينغن غرب البلاد، طبقًا لصحيفة "بيلد عن مسؤولين في الشرطة، ونشرت صورًا تظهر سيارات إسعاف أمام العمارة التي وقعت فيها المأساة.
وأفادت الصحيفة بأن الشرطة وصلت الشقة بعد أن لجأت إليها امرأة مسنة من مدينة مونشنغلادباخ قالت إن ابنتها البالغة من العمر 27 عامًا قتلت خمسة من أطفالها وغادرت المنزل مع السادس بهدف الانتحار.
وأكدت الصحيفة أن الأطفال القتلى في سن عام وعامين وثلاثة وستة وثمانية أعوام.
وذكرت الصحيفة أن والدة الأطفال حاولت الانتحار تحت عجلات القطار في محطة بمدينة دوسلدورف وتعرضت لإصابات بليغة لكنها نجت ووُضعت تحت حراسة الشرطة.
وأما بخصوص نجلها الأخير (11 عامًا) فقد عثرت الشرطة عليه، وهو بسلامة وموجود حاليًا مع جدته.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
06:19 PM

جريمة بشعة في ألمانيا.. امرأة تقتل 5 من أطفالها وتهرب بالسادس وتحاول الانتحار

الضحايا في سن عام وعامين وثلاثة وستة وثمانية أعوام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اكتشفت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، جثث خمسة أطفال داخل إحدى الشقق في عمارة سكنية بمدينة زولينغن غرب البلاد، طبقًا لصحيفة "بيلد عن مسؤولين في الشرطة، ونشرت صورًا تظهر سيارات إسعاف أمام العمارة التي وقعت فيها المأساة.
وأفادت الصحيفة بأن الشرطة وصلت الشقة بعد أن لجأت إليها امرأة مسنة من مدينة مونشنغلادباخ قالت إن ابنتها البالغة من العمر 27 عامًا قتلت خمسة من أطفالها وغادرت المنزل مع السادس بهدف الانتحار.
وأكدت الصحيفة أن الأطفال القتلى في سن عام وعامين وثلاثة وستة وثمانية أعوام.
وذكرت الصحيفة أن والدة الأطفال حاولت الانتحار تحت عجلات القطار في محطة بمدينة دوسلدورف وتعرضت لإصابات بليغة لكنها نجت ووُضعت تحت حراسة الشرطة.
وأما بخصوص نجلها الأخير (11 عامًا) فقد عثرت الشرطة عليه، وهو بسلامة وموجود حاليًا مع جدته.

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