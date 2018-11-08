بالفيديو.. تعرَّف على الثمانية الذين كرَّمهم خادم الحرمين في احتفال حائل

خلال حفل استقبال أهالي المنطقة للملك بمناسبة زيارته بحضور ولي العهد

كرَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء أمس 8 من أهالي منطقة حائل، ممن كانت لهم مساهمات خيرية أو علمية متنوعة.

ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو للمكرَّمين خلال لقائهم وتكريمهم وتشرفهم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين قبل قليل.

المكرمين:

- الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد

واحدٌ من أبرز رجالات منطقة حائل، وأحد الداعمين ماليًا للمشروعات بالمملكة وخارجها، ولديه العديد من التبرعات الخيرية الإنسانية الدائمة، ومنها على سبيل المثال إنشاؤه لمركز لطب العيون بحائل يحمل اسمه، وبتكلفة تقدر بـ 25 مليونًا، وغيرها من المشروعات الخيرية والإنسانية.

- الشيخ عبدالله بن عبدالكريم المنيف

له جهود في التكفل بإنشاء وتجهيز الرباط الطبي في منطقة حائل وقف لجمعية الإسكان بعدد 108 جناح، وتم افتتاحه أخيرًا.

- مؤسسة العجيمي: مؤسسة خيرية مانحة تقوم بدعم ورعاية الأعمال الخيرية من خلال المؤسسات الخيرية المرخصة لها، وتقدم وترعى مبادرات وشراكات تنموية مستدامة في مجالات تطوير القدرات المجتمعية. وتم تكريمها من خلال ممثلها صالح ضيف الله العجيمي.

- الشيخ علي الجميعة (رحمه الله)

من أبرز رجالات منطقة حائل، ومن الداعمين الرئيسيين لها بكل الأنشطة والفعاليات التنموية.

- هيلة بنت عبدالله العنزي

حصلت على المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة الشيخ محمد بن راشد في تحدي القراءة.

- شادن بنت نايف الشمري

حصلت على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات في رومانيا لعام 2016م.

- أنس سليمان حمد القاسم

قام بتصميم روبوتات ذات قدرات خاصة في الأولمبياد الوطني للروبوت.

- أسامة بن عبدالله الزهراني

حصل على الميدالية الذهبية في معرض "ايتكس" بماليزيا، والميدالية الفضية في معرض تايوان الدولي للعلوم.

وكان الملك سلمان -حفظه الله- قد شرّف حفل استقبال أهالي منطقة حائل الذي أُقيم بمناسبة زيارته - أيده الله - للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وكان في استقبال الملك في مقر الحفل في منتزه المغواة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.