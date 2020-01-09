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ترقية عدد من ضباط شرطة الجبيل إلى رتبة "نقيب"

قلّد نائب مدير شرطة محافظة الجبيل العقيد حمد بن قبلان آل فطيح، عددًا من ضباط شرطة المحافظة رتبهم الجديدة في مكتبه صباح يوم الأربعاء؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي بترقيتهم.

والضباط المترقون هم: النقيب بدر بن طلال الحمراني، والنقيب إبراهيم بن عوضة الشهراني، والنقيب يزيد بن محمد الحربي، والنقيب فهد بن حمود الدوسري، والنقيب عبدالله بن علي الشديدي.

من جانبهم، أعرَبَ الضباط عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة على منحهم هذه الثقة الغالية؛ مذكّرين أنفسهم وزملاءهم بأن هذه الترقية ستكون حافزًا لهم لبذل مزيد من الجهد والإنجاز في سبيل خدمة الأمن.

ترقية ضباط شرطة رتبة نقيب الجبيل

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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ترقية عدد من ضباط شرطة الجبيل إلى رتبة "نقيب"
سبق

قلّد نائب مدير شرطة محافظة الجبيل العقيد حمد بن قبلان آل فطيح، عددًا من ضباط شرطة المحافظة رتبهم الجديدة في مكتبه صباح يوم الأربعاء؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي بترقيتهم.

والضباط المترقون هم: النقيب بدر بن طلال الحمراني، والنقيب إبراهيم بن عوضة الشهراني، والنقيب يزيد بن محمد الحربي، والنقيب فهد بن حمود الدوسري، والنقيب عبدالله بن علي الشديدي.

من جانبهم، أعرَبَ الضباط عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة على منحهم هذه الثقة الغالية؛ مذكّرين أنفسهم وزملاءهم بأن هذه الترقية ستكون حافزًا لهم لبذل مزيد من الجهد والإنجاز في سبيل خدمة الأمن.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
01:44 PM

ترقية عدد من ضباط شرطة الجبيل إلى رتبة "نقيب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
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قلّد نائب مدير شرطة محافظة الجبيل العقيد حمد بن قبلان آل فطيح، عددًا من ضباط شرطة المحافظة رتبهم الجديدة في مكتبه صباح يوم الأربعاء؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي بترقيتهم.

والضباط المترقون هم: النقيب بدر بن طلال الحمراني، والنقيب إبراهيم بن عوضة الشهراني، والنقيب يزيد بن محمد الحربي، والنقيب فهد بن حمود الدوسري، والنقيب عبدالله بن علي الشديدي.

من جانبهم، أعرَبَ الضباط عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة على منحهم هذه الثقة الغالية؛ مذكّرين أنفسهم وزملاءهم بأن هذه الترقية ستكون حافزًا لهم لبذل مزيد من الجهد والإنجاز في سبيل خدمة الأمن.

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