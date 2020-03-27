"عن بُعد".. "شاموسكا" يحاضر المدربين السعوديين الاثنين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح باب التسجيل للمدربين السعوديين من أجل حضور المحاضرة التي سيقدمها البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، وذلك ضمن برنامج التعليم المستمر.

وستُقام المحاضرة التي سيتم بثها عن بُعد "أون لاين" يوم الاثنين المقبل.

وستشمل المحاضرة ثلاثة محاور، هي: العناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي، ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات، إلى جانب فتح الباب أمام الأسئلة والنقاش. وتأتي المحاضرة تحت إشراف اللجنة الفنية في اتحاد القدم ضمن برنامج التعليم المستمر.