النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

"عن بُعد".. "شاموسكا" يحاضر المدربين السعوديين الاثنين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح باب التسجيل للمدربين السعوديين من أجل حضور المحاضرة التي سيقدمها البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، وذلك ضمن برنامج التعليم المستمر.

وستُقام المحاضرة التي سيتم بثها عن بُعد "أون لاين" يوم الاثنين المقبل.

وستشمل المحاضرة ثلاثة محاور، هي: العناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي، ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات، إلى جانب فتح الباب أمام الأسئلة والنقاش. وتأتي المحاضرة تحت إشراف اللجنة الفنية في اتحاد القدم ضمن برنامج التعليم المستمر.

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"عن بُعد".. "شاموسكا" يحاضر المدربين السعوديين الاثنين
سبق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح باب التسجيل للمدربين السعوديين من أجل حضور المحاضرة التي سيقدمها البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، وذلك ضمن برنامج التعليم المستمر.

وستُقام المحاضرة التي سيتم بثها عن بُعد "أون لاين" يوم الاثنين المقبل.

وستشمل المحاضرة ثلاثة محاور، هي: العناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي، ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات، إلى جانب فتح الباب أمام الأسئلة والنقاش. وتأتي المحاضرة تحت إشراف اللجنة الفنية في اتحاد القدم ضمن برنامج التعليم المستمر.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
10:29 PM

"عن بُعد".. "شاموسكا" يحاضر المدربين السعوديين الاثنين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
807

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح باب التسجيل للمدربين السعوديين من أجل حضور المحاضرة التي سيقدمها البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، وذلك ضمن برنامج التعليم المستمر.

وستُقام المحاضرة التي سيتم بثها عن بُعد "أون لاين" يوم الاثنين المقبل.

وستشمل المحاضرة ثلاثة محاور، هي: العناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي، ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات، إلى جانب فتح الباب أمام الأسئلة والنقاش. وتأتي المحاضرة تحت إشراف اللجنة الفنية في اتحاد القدم ضمن برنامج التعليم المستمر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,496
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,278
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,740

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة