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حرس الحدود يخلي برازيليًا مصابًا وابنته ومريضة بلجيكية من مياه البحر الأحمر

بالتنسيق مع الهلال الأحمر تم اتخاذ التدابير للوقاية من "كورونا" ونقلهم للمستشفى

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، فجر يوم الأربعاء 15/ 8/1441هـ، من إخلاء راكب برازيلي (86 عاماً)، وامرأة بلجيكية (73 عاماً)، على متن إحدى السفن الإيطالية والمسماة (COSTA DELIZIOSA)، حاملة علم جمهورية إيطاليا في مياه البحر الأحمر، بعد أن تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) اتصالاً من نظيره المركز الإيطالي بذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه تم بالتنسيق مع الهلال الأحمر لنقل المريضين، مع فريق طبي من حرس الحدود إلى أحد المستشفيات لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهما، مع الأخذ بالاعتبار جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، حيث أثبتت الفحوصات الطبية خلوهما من ذلك، وما زالا تحت المتابعة، كما تم إنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.

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حرس الحدود يخلي برازيليًا مصابًا وابنته ومريضة بلجيكية من مياه البحر الأحمر
سبق

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، فجر يوم الأربعاء 15/ 8/1441هـ، من إخلاء راكب برازيلي (86 عاماً)، وامرأة بلجيكية (73 عاماً)، على متن إحدى السفن الإيطالية والمسماة (COSTA DELIZIOSA)، حاملة علم جمهورية إيطاليا في مياه البحر الأحمر، بعد أن تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) اتصالاً من نظيره المركز الإيطالي بذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه تم بالتنسيق مع الهلال الأحمر لنقل المريضين، مع فريق طبي من حرس الحدود إلى أحد المستشفيات لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهما، مع الأخذ بالاعتبار جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، حيث أثبتت الفحوصات الطبية خلوهما من ذلك، وما زالا تحت المتابعة، كما تم إنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
08:00 PM

حرس الحدود يخلي برازيليًا مصابًا وابنته ومريضة بلجيكية من مياه البحر الأحمر

بالتنسيق مع الهلال الأحمر تم اتخاذ التدابير للوقاية من "كورونا" ونقلهم للمستشفى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، فجر يوم الأربعاء 15/ 8/1441هـ، من إخلاء راكب برازيلي (86 عاماً)، وامرأة بلجيكية (73 عاماً)، على متن إحدى السفن الإيطالية والمسماة (COSTA DELIZIOSA)، حاملة علم جمهورية إيطاليا في مياه البحر الأحمر، بعد أن تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) اتصالاً من نظيره المركز الإيطالي بذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه تم بالتنسيق مع الهلال الأحمر لنقل المريضين، مع فريق طبي من حرس الحدود إلى أحد المستشفيات لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهما، مع الأخذ بالاعتبار جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، حيث أثبتت الفحوصات الطبية خلوهما من ذلك، وما زالا تحت المتابعة، كما تم إنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.

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