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الصين تسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية، 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي، وصل إلى 94161؛ فيما استقر مجموع الوفيات عند 4636.

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الصين تسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
سبق

سجلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية، 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي، وصل إلى 94161؛ فيما استقر مجموع الوفيات عند 4636.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
08:37 AM

الصين تسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية، 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي، وصل إلى 94161؛ فيما استقر مجموع الوفيات عند 4636.

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