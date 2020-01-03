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كأس الملك: "الاتفاق" يسحق "أحد" بسباعية ويتأهل للدور ربع النهائي

تأهل نادي الاتفاق للدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه على فريق أحد اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الاتفاق بسبعة أهداف لهدف لينتظر الفائز من مباراة الهلال والفيصلي.

أهداف الاتفاق جاءت عن طريق فيليب كيش من ركلة جزاء في الدقيقة 10 ونعيم سليتي في الدقيقتين 35 و75 وهزاع الهزاع في الدقيقة 68 ومحمد الكويكبي في الدقيقتين 70 و80 وسعيد الربيعي في الدقيقة 88، فيما جاء هدف أحد الوحيد عن طريق محمد العنزي في الدقيقة 84.

الاتفاق كان قد تأهل لدور الـ16 بعد تغلبه على الطائي في دور الـ32 بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل أحد بعد تغلبه على فريق الأخدود بنفس نتيجة الاتفاق والطائي وهي هدفين لهدف.

الاتفاق كأس الملك أحد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كأس الملك: "الاتفاق" يسحق "أحد" بسباعية ويتأهل للدور ربع النهائي
سبق

تأهل نادي الاتفاق للدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه على فريق أحد اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الاتفاق بسبعة أهداف لهدف لينتظر الفائز من مباراة الهلال والفيصلي.

أهداف الاتفاق جاءت عن طريق فيليب كيش من ركلة جزاء في الدقيقة 10 ونعيم سليتي في الدقيقتين 35 و75 وهزاع الهزاع في الدقيقة 68 ومحمد الكويكبي في الدقيقتين 70 و80 وسعيد الربيعي في الدقيقة 88، فيما جاء هدف أحد الوحيد عن طريق محمد العنزي في الدقيقة 84.

الاتفاق كان قد تأهل لدور الـ16 بعد تغلبه على الطائي في دور الـ32 بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل أحد بعد تغلبه على فريق الأخدود بنفس نتيجة الاتفاق والطائي وهي هدفين لهدف.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
08:51 PM

كأس الملك: "الاتفاق" يسحق "أحد" بسباعية ويتأهل للدور ربع النهائي

A A A
محمد السيّد - الرياض
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تأهل نادي الاتفاق للدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه على فريق أحد اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الاتفاق بسبعة أهداف لهدف لينتظر الفائز من مباراة الهلال والفيصلي.

أهداف الاتفاق جاءت عن طريق فيليب كيش من ركلة جزاء في الدقيقة 10 ونعيم سليتي في الدقيقتين 35 و75 وهزاع الهزاع في الدقيقة 68 ومحمد الكويكبي في الدقيقتين 70 و80 وسعيد الربيعي في الدقيقة 88، فيما جاء هدف أحد الوحيد عن طريق محمد العنزي في الدقيقة 84.

الاتفاق كان قد تأهل لدور الـ16 بعد تغلبه على الطائي في دور الـ32 بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل أحد بعد تغلبه على فريق الأخدود بنفس نتيجة الاتفاق والطائي وهي هدفين لهدف.

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