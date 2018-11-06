"القحطاني" يرزق بمولود جديد

رُزق محمد بن ماجد القحطاني، بمولود، أسماه "عبيد"، على اسم جده لأمه، عبيد بن ناصر بن حجاب.

وتلقى "القحطاني" من زملائه التهاني والتبريكات؛ بمناسبة قدوم المولود الجديد، جعله الله من مواليد السعادة.