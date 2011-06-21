انطلاق بطولة الاتحاد لرماية سكيت وتراب .. ببطولتي الأطباق وضغط الهواء

انطلقت اليوم الأحد بطولة الاتحاد لرماية الأطباق لفئة الممتاز (سكيت وتراب) وكذلك بطولة الاتحاد المرحلة الثانية لرماية أسلحة ضغط الهواء لفئة الممتاز (بندقية ومسدس) لمسافة 10م ، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للرماية خلال الفترة من 20-24 يونيو الجاري.

ويأتي تنظيم البطولتين وفق الإجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصادرة من مقام وزارة الرياضة وبإشراف عام من رئيس الاتحاد الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود ومتابعة المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني، ويدير البطولتين تحكيميًا عدد 11 حكمًا وهم : محمد العنزي، خير الله العنزي، إبراهيم المطيري، فرج العتيبي، مسفر العلياني، خالد السريع، خالد الشيباني، عبدالعزيز الهوساوي، حامد القحطاني، عبدالله السويد، فهد المواش وبرئاسة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحكم الدولي محمد مغرم العسيري، وستُقام منافسات البطولتين على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض (مقر نشاط الاتحاد).