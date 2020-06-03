"تعليم الأفلاج" يؤكد على ضرورة رصد ساعات التطوير المهني لمنسوبيها

في تعميم أصدرته لكافة الأقسام التربوية والمدارس الحكومية والأهلية

أكدت إدارة تعليم الأفلاج على منسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية ضرورة رصد ساعات التطوير المهني.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في تعميم عاجل أصدرته لكافة الأقسام التربوية والمدارس الحكومية والأهلية "بنين وبنات" بالمحافظة، بناء على تعميم وزير التعليم المتضمن رصد ساعات التطوير المهني المتحققة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدة خدمتهم السابقة تماشياً مع تطبيق اللائحة الجديدة، ليتسنى استكمال أعمال الاحتساب لاحقاً في نظام الترقيات.

أوضحت الإدارة في تعميمها على الأقسام التربوية والمدارس آلية رصد ساعات أنشطة التطوير المهني المتحققة لشاغلي الوظائف خلال مدة خدمتهم السابقة في نظام الخدمة الذاتية "فارس" للتطوير المهني للمعلمين.

ونوه التعميم على رؤساء الأقسام وقادة المدارس إطلاع جميع شاغلي الوظائف التعليمية على ذلك ومتابعة عملية رصد ساعات أنشطة التطوير المهني.