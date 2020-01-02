النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الشرقية: الفساد عدو التنمية الأول.. والتشريعات كفيلة بالحد منه

اطلع على جهود هيئة الرقابة خلال استقباله لـ"الكهموس" بديوان الإمارة

استقبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الخميس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس.

ونوه الأمير "سعود" بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على القضاء على الفساد، وتعزيز قيمة النزاهة، وذلك يتضح جلياً في الترتيبات التنظيمية التي أقرت مؤخراً لدمج الجهات الرقابية تحت مظلة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن ذلك نابع من استشعار خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لما يشكله الفساد من تعطيل للتنمية، وإهدار للمقدرات، وتفويت للحقوق.
وقال أمير الشرقية": التشريعات التي أقرتها الدولة كفيلة بالحد من الفساد، وتقديم الفاسدين إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

واطلع على إيجاز عن جهود الهيئة في المنطقة الشرقية، وخططها لتوسع الرقابة والمتابعة على الأجهزة المشمولة برقابة الهيئة، متمنياً لرئيس الهيئة وفريق العمل التوفيق والإعانة في أداء مهامهم.

من جهته، عبّر "الكهموس" عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل لجهود فرع الهيئة في المنطقة الشرقية، وحرصه على أن يكون الفرع مشاركاً في العملية الرقابية، وتوجيهاته الدائمة للجهات الحكومية بالتعاون مع فرع الهيئة.

أمير المنطقة الشرقية ديوان الإمارة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الشرقية: الفساد عدو التنمية الأول.. والتشريعات كفيلة بالحد منه
سبق

استقبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الخميس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس.

ونوه الأمير "سعود" بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على القضاء على الفساد، وتعزيز قيمة النزاهة، وذلك يتضح جلياً في الترتيبات التنظيمية التي أقرت مؤخراً لدمج الجهات الرقابية تحت مظلة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن ذلك نابع من استشعار خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لما يشكله الفساد من تعطيل للتنمية، وإهدار للمقدرات، وتفويت للحقوق.
وقال أمير الشرقية": التشريعات التي أقرتها الدولة كفيلة بالحد من الفساد، وتقديم الفاسدين إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

واطلع على إيجاز عن جهود الهيئة في المنطقة الشرقية، وخططها لتوسع الرقابة والمتابعة على الأجهزة المشمولة برقابة الهيئة، متمنياً لرئيس الهيئة وفريق العمل التوفيق والإعانة في أداء مهامهم.

من جهته، عبّر "الكهموس" عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل لجهود فرع الهيئة في المنطقة الشرقية، وحرصه على أن يكون الفرع مشاركاً في العملية الرقابية، وتوجيهاته الدائمة للجهات الحكومية بالتعاون مع فرع الهيئة.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
02:27 PM

أمير الشرقية: الفساد عدو التنمية الأول.. والتشريعات كفيلة بالحد منه

اطلع على جهود هيئة الرقابة خلال استقباله لـ"الكهموس" بديوان الإمارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
3
964

استقبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الخميس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس.

ونوه الأمير "سعود" بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على القضاء على الفساد، وتعزيز قيمة النزاهة، وذلك يتضح جلياً في الترتيبات التنظيمية التي أقرت مؤخراً لدمج الجهات الرقابية تحت مظلة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن ذلك نابع من استشعار خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لما يشكله الفساد من تعطيل للتنمية، وإهدار للمقدرات، وتفويت للحقوق.
وقال أمير الشرقية": التشريعات التي أقرتها الدولة كفيلة بالحد من الفساد، وتقديم الفاسدين إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

واطلع على إيجاز عن جهود الهيئة في المنطقة الشرقية، وخططها لتوسع الرقابة والمتابعة على الأجهزة المشمولة برقابة الهيئة، متمنياً لرئيس الهيئة وفريق العمل التوفيق والإعانة في أداء مهامهم.

من جهته، عبّر "الكهموس" عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل لجهود فرع الهيئة في المنطقة الشرقية، وحرصه على أن يكون الفرع مشاركاً في العملية الرقابية، وتوجيهاته الدائمة للجهات الحكومية بالتعاون مع فرع الهيئة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,248
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة