أمير الشرقية: الفساد عدو التنمية الأول.. والتشريعات كفيلة بالحد منه

اطلع على جهود هيئة الرقابة خلال استقباله لـ"الكهموس" بديوان الإمارة

استقبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الخميس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس.

ونوه الأمير "سعود" بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على القضاء على الفساد، وتعزيز قيمة النزاهة، وذلك يتضح جلياً في الترتيبات التنظيمية التي أقرت مؤخراً لدمج الجهات الرقابية تحت مظلة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وأوضح أن ذلك نابع من استشعار خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لما يشكله الفساد من تعطيل للتنمية، وإهدار للمقدرات، وتفويت للحقوق.

وقال أمير الشرقية": التشريعات التي أقرتها الدولة كفيلة بالحد من الفساد، وتقديم الفاسدين إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

واطلع على إيجاز عن جهود الهيئة في المنطقة الشرقية، وخططها لتوسع الرقابة والمتابعة على الأجهزة المشمولة برقابة الهيئة، متمنياً لرئيس الهيئة وفريق العمل التوفيق والإعانة في أداء مهامهم.

من جهته، عبّر "الكهموس" عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل لجهود فرع الهيئة في المنطقة الشرقية، وحرصه على أن يكون الفرع مشاركاً في العملية الرقابية، وتوجيهاته الدائمة للجهات الحكومية بالتعاون مع فرع الهيئة.