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"الأمر بالمعروف" ينفذ لوحات توعوية عن كورونا‎ بالرياض

للرفع من مستوى العمل الوقائي للمجتمع

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، ضمن برامجه الوقائية، عدداً من اللوحات بالمنطقة تتعلق بجائحة كورونا، وذلك بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة في المراكز التجارية والشوارع والأماكن العامة، تشتمل على رسائل توعوية ووقائية حول الأدعية المأثورة للوقاية من الأسقام.

وتأتي هذه البرامج التي ينفذها الفرع بمتابعة المدير العام الشيخ خالد بن عبدالله العسيري؛ تحقيقاً لتوجيهات وتطلعات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ للرفع من مستوى العمل الوقائي والتوعوي لدى المجتمع.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرياض فيروس كورونا الجديد

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"الأمر بالمعروف" ينفذ لوحات توعوية عن كورونا‎ بالرياض
سبق

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، ضمن برامجه الوقائية، عدداً من اللوحات بالمنطقة تتعلق بجائحة كورونا، وذلك بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة في المراكز التجارية والشوارع والأماكن العامة، تشتمل على رسائل توعوية ووقائية حول الأدعية المأثورة للوقاية من الأسقام.

وتأتي هذه البرامج التي ينفذها الفرع بمتابعة المدير العام الشيخ خالد بن عبدالله العسيري؛ تحقيقاً لتوجيهات وتطلعات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ للرفع من مستوى العمل الوقائي والتوعوي لدى المجتمع.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
02:52 PM

"الأمر بالمعروف" ينفذ لوحات توعوية عن كورونا‎ بالرياض

للرفع من مستوى العمل الوقائي للمجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، ضمن برامجه الوقائية، عدداً من اللوحات بالمنطقة تتعلق بجائحة كورونا، وذلك بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة في المراكز التجارية والشوارع والأماكن العامة، تشتمل على رسائل توعوية ووقائية حول الأدعية المأثورة للوقاية من الأسقام.

وتأتي هذه البرامج التي ينفذها الفرع بمتابعة المدير العام الشيخ خالد بن عبدالله العسيري؛ تحقيقاً لتوجيهات وتطلعات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ للرفع من مستوى العمل الوقائي والتوعوي لدى المجتمع.

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