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حادث يغيّب إمام جامع بالطائف .. وذووه يطالبون بلجنة تحقيق لهذا السبب

دخل في غيبوبة واستُعين بـ 3 من أقربائه .. استشاري وأخصائي وطبيب عام

لم يجد ذوو إمام وخطيب جامع الكلاخية بالطائف بركي بن براك الزيادي؛ الذي تعرَّض لحادث مروري بقرية الكلاخية بعد صلاة عصر الجمعة الماضي، طريقة لإسعافه؛ سوى الاستعانة بثلاثة من أقربائه؛ أطباء يعملون في "صحة الطائف"، بعد أن تأخّر وصول الهلال الأحمر إلى موقع الحادث.

وفي التفاصيل، كما رواها ذوو "الزيادي"؛ الذي تُوفي بعد وصوله المستشفى متأثراً بالحادث، أن الشيخ بركي بن براك الزيادي؛ إمام وخطيب جامع قرية الكلاخية الواقعة جنوب شرقي الطائف تعرّض لحادث مروري عقب أدائه صلاة عصر الجمعة الماضي بمسجده، ودخل في غيبوبة، في حين تم الاتصال بالهلال الأحمر الذي تأخر عن مباشرة الحادث رغم أن أقرب مركز إسعاف لا يبعد عن موقع الحادث سوى ثلاث كيلو مترات تقريباً، على طريق "كلاخ - سديرة".

وأشاروا إلى أنهم بعد أن تعذّر وصول الهلال الأحمر استعانوا بثلاثة أطباء تربطهم به قرابة يعملون في "صحة الطائف" هم؛ استشاري وأخصائي وطبيب عام، الذين حضروا للموقع قبل وصول سيارة الهلال الأحمر التي حضرت متأخرة وغير مجهّزة.

ولفتوا إلى أن سيارة الهلال الأحمر التي حضرت الموقع متأخرة قامت بنقل الحالة، وفي منتصف الطريق بعد قرابة عشرة كيلومترات، قامت بالتوقّف في منتصف الطريق؛ لتقوم سيارة إسعاف أخرى بتزويدها بالأجهزة، في إشارة إلى أن السيارة الأولى التي باشرت الحادث وحيدة غير مجهّزة وقامت بالاستعانة بأخرى من مركز إسعاف وادي ليّة - على حد شكواهم.

وواصلت السيارة الأولى نقل "الزيادي" إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف، وتُوفي بعد ساعة من وصوله المستشفى.

واستغرب ذوو إمام وخطيب جامع الكلاخية من عدم جاهزية سيارة الهلال الأحمر الأولى التي باشرت الحادث، مطالبين بلجنة تحقيق حول الحادثة ومحاسبة مَن تسبّب في تأخر نقل الحالة إلى المستشفى.

وتمّت الصلاة على الفقيد، أمس الأول، عقب صلاة الظهر في مسجد العباس بالطائف، ووري جثمانه في الثرى بمسقط رأسه في قرية الكلاخية.

وطرحت "سبق"، استفساراً على طاولة متحدث الهلال الأحمر بمحافظة الطائف شادي الثبيتي؛ ووعد بالرد على شكوى ذوي الإمام، فيما لم يصل ردٌّ حتى الآن أو توضيح.

حادث مروري الهلال الأحمر الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حادث يغيّب إمام جامع بالطائف .. وذووه يطالبون بلجنة تحقيق لهذا السبب
سبق

لم يجد ذوو إمام وخطيب جامع الكلاخية بالطائف بركي بن براك الزيادي؛ الذي تعرَّض لحادث مروري بقرية الكلاخية بعد صلاة عصر الجمعة الماضي، طريقة لإسعافه؛ سوى الاستعانة بثلاثة من أقربائه؛ أطباء يعملون في "صحة الطائف"، بعد أن تأخّر وصول الهلال الأحمر إلى موقع الحادث.

وفي التفاصيل، كما رواها ذوو "الزيادي"؛ الذي تُوفي بعد وصوله المستشفى متأثراً بالحادث، أن الشيخ بركي بن براك الزيادي؛ إمام وخطيب جامع قرية الكلاخية الواقعة جنوب شرقي الطائف تعرّض لحادث مروري عقب أدائه صلاة عصر الجمعة الماضي بمسجده، ودخل في غيبوبة، في حين تم الاتصال بالهلال الأحمر الذي تأخر عن مباشرة الحادث رغم أن أقرب مركز إسعاف لا يبعد عن موقع الحادث سوى ثلاث كيلو مترات تقريباً، على طريق "كلاخ - سديرة".

وأشاروا إلى أنهم بعد أن تعذّر وصول الهلال الأحمر استعانوا بثلاثة أطباء تربطهم به قرابة يعملون في "صحة الطائف" هم؛ استشاري وأخصائي وطبيب عام، الذين حضروا للموقع قبل وصول سيارة الهلال الأحمر التي حضرت متأخرة وغير مجهّزة.

ولفتوا إلى أن سيارة الهلال الأحمر التي حضرت الموقع متأخرة قامت بنقل الحالة، وفي منتصف الطريق بعد قرابة عشرة كيلومترات، قامت بالتوقّف في منتصف الطريق؛ لتقوم سيارة إسعاف أخرى بتزويدها بالأجهزة، في إشارة إلى أن السيارة الأولى التي باشرت الحادث وحيدة غير مجهّزة وقامت بالاستعانة بأخرى من مركز إسعاف وادي ليّة - على حد شكواهم.

وواصلت السيارة الأولى نقل "الزيادي" إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف، وتُوفي بعد ساعة من وصوله المستشفى.

واستغرب ذوو إمام وخطيب جامع الكلاخية من عدم جاهزية سيارة الهلال الأحمر الأولى التي باشرت الحادث، مطالبين بلجنة تحقيق حول الحادثة ومحاسبة مَن تسبّب في تأخر نقل الحالة إلى المستشفى.

وتمّت الصلاة على الفقيد، أمس الأول، عقب صلاة الظهر في مسجد العباس بالطائف، ووري جثمانه في الثرى بمسقط رأسه في قرية الكلاخية.

وطرحت "سبق"، استفساراً على طاولة متحدث الهلال الأحمر بمحافظة الطائف شادي الثبيتي؛ ووعد بالرد على شكوى ذوي الإمام، فيما لم يصل ردٌّ حتى الآن أو توضيح.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
11:59 AM

حادث يغيّب إمام جامع بالطائف .. وذووه يطالبون بلجنة تحقيق لهذا السبب

دخل في غيبوبة واستُعين بـ 3 من أقربائه .. استشاري وأخصائي وطبيب عام

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عبدالرزاق البجالي - الطائف
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لم يجد ذوو إمام وخطيب جامع الكلاخية بالطائف بركي بن براك الزيادي؛ الذي تعرَّض لحادث مروري بقرية الكلاخية بعد صلاة عصر الجمعة الماضي، طريقة لإسعافه؛ سوى الاستعانة بثلاثة من أقربائه؛ أطباء يعملون في "صحة الطائف"، بعد أن تأخّر وصول الهلال الأحمر إلى موقع الحادث.

وفي التفاصيل، كما رواها ذوو "الزيادي"؛ الذي تُوفي بعد وصوله المستشفى متأثراً بالحادث، أن الشيخ بركي بن براك الزيادي؛ إمام وخطيب جامع قرية الكلاخية الواقعة جنوب شرقي الطائف تعرّض لحادث مروري عقب أدائه صلاة عصر الجمعة الماضي بمسجده، ودخل في غيبوبة، في حين تم الاتصال بالهلال الأحمر الذي تأخر عن مباشرة الحادث رغم أن أقرب مركز إسعاف لا يبعد عن موقع الحادث سوى ثلاث كيلو مترات تقريباً، على طريق "كلاخ - سديرة".

وأشاروا إلى أنهم بعد أن تعذّر وصول الهلال الأحمر استعانوا بثلاثة أطباء تربطهم به قرابة يعملون في "صحة الطائف" هم؛ استشاري وأخصائي وطبيب عام، الذين حضروا للموقع قبل وصول سيارة الهلال الأحمر التي حضرت متأخرة وغير مجهّزة.

ولفتوا إلى أن سيارة الهلال الأحمر التي حضرت الموقع متأخرة قامت بنقل الحالة، وفي منتصف الطريق بعد قرابة عشرة كيلومترات، قامت بالتوقّف في منتصف الطريق؛ لتقوم سيارة إسعاف أخرى بتزويدها بالأجهزة، في إشارة إلى أن السيارة الأولى التي باشرت الحادث وحيدة غير مجهّزة وقامت بالاستعانة بأخرى من مركز إسعاف وادي ليّة - على حد شكواهم.

وواصلت السيارة الأولى نقل "الزيادي" إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف، وتُوفي بعد ساعة من وصوله المستشفى.

واستغرب ذوو إمام وخطيب جامع الكلاخية من عدم جاهزية سيارة الهلال الأحمر الأولى التي باشرت الحادث، مطالبين بلجنة تحقيق حول الحادثة ومحاسبة مَن تسبّب في تأخر نقل الحالة إلى المستشفى.

وتمّت الصلاة على الفقيد، أمس الأول، عقب صلاة الظهر في مسجد العباس بالطائف، ووري جثمانه في الثرى بمسقط رأسه في قرية الكلاخية.

وطرحت "سبق"، استفساراً على طاولة متحدث الهلال الأحمر بمحافظة الطائف شادي الثبيتي؛ ووعد بالرد على شكوى ذوي الإمام، فيما لم يصل ردٌّ حتى الآن أو توضيح.

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