"تأكد" يكشف الغش في الأجهزة المنزلية والمركبات والإنارة

التطبيق منح المستخدم إمكانية الإبلاغ عن المنتج المخالف

أتاح تطبيق "تأكد" للمستهلك الحصول على العديد من المعلومات والخدمات بطريقة بسيطة حول التحقق من صحة بطاقات الأجهزة المنزلية للتأكد قبل شرائها من أنها مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية.

ويمكن للمستهلك استخدام التطبيق الذي طوّرته هيئة المواصفات والمقاييس بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة في التحقق من دقة وصحة بيانات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وكذلك بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات؛علاوة على بطاقات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة المنزلية التي تشمل "المكيفات، والثلاجات، والمجمدات، والغسالات،والسخانات"، وبطاقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

ويتيح التطبيق للمستهلك، إمكانية التأكد من صحة علامة الجودة السعودية المدونة على العديد من المنتجات،والتحقق من سريان صلاحية العلامة، إلى جانب التحقق من صحة شعار البلاستيك القابل للتحلل وسريان مدة الترخيص الذي تمنحه هيئة المواصفات للشركات والمصانع باستخدامه.

ومنحت هيئة المواصفات للمستهلك، عبر تطبيق "تأكد"، القدرة على الإبلاغ عن المنتجات المخالفة؛ حتى تتمكن الجهات الرقابية المعنية من متابعة مثل تلك البلاغات، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

وعند تشغيل التطبيق، تظهر عدة اختيارات رئيسة، هي "الأجهزة الكهربائية، الإطارات، المركبات، الاستعلام عن المركبات المستورة، ترشيد استهلاك المياه، الإنارة، علامة الجودة، البلاستيك القابل للتحلل"، وعند اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط، ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع "QR" في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته.

وإذا كان المنتج مسجلًا في قاعدة بيانات هيئة المواصفات، ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرةً؛ فيمكن مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرةً، كما يمكن البحث باستخدام رقم موديل المنتج إذا لم يكن رمز "QR" متوافرًا.

أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"؛ فيمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليًّا في البرنامج الذي ينقل المستخدم مباشرة إلى تطبيق وزارة التجارة والاستثمار "بلاغ تجاري" على منصتي التشغيل نفسهما؛ لتقديم البلاغ.

وهناك خاصية لتقديم بلاغ إلى هيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات والبلاستيك القابل للتحلل.