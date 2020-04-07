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أكثر من 10 آلاف اتصال بـ"الخط الساخن" بالتجمع الصحي بالشرقية خلال شهر

شكلت الحالات الطارئة منها 7% وتم التعامل معها

استقبل المختصون في مركز الخط الساخن الذي خصصته إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، لخدمة سكان محافظة القطيف ممن يقعون داخل مناطق الحجر الصحي، خلال الأيام الأربعة والعشرين الماضية؛ 10729 اتصالاً من المستفيدين من الخدمات الصحية، من بينها 752 اتصالاً لحالات طارئة شكلت نسبة 7% من الاتصالات الواردة، و9977 اتصالاً لحالات غير طارئة؛ حيث تم التعامل معها وتقديم الخدمات اللازمة.

وأكّدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية لـ"سبق"، أن الخط الساخن (0552332338) الذي خُصص للإجابة عن استفسارات المواطنين أسهم في التسهيل عليهم من خلال الحصول على التوجيهات والخدمات الضرورية؛ حيث تم التعامل مع 38290 محادثة مستلمة، و3019 اتصالًا داخليًّا للتنسيق خلال نفس الفترة مع المسؤولين في المستشفيات وأقسام الصيدليات ومسؤولي القطاعات الصحية والجهات الأمنية؛ لتذليل الصعوبات التي قد تواجه المرضى وتسهيل تلقيهم الخدمات الطبية على الشكل المطلوب.

وبيّنت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أن "مركز الخط الساخن" أسهم في متابعة الحالات الطارئة وإيجاد الحلول المباشرة لها، وتعزيز التعامل الإلكتروني من خلال إرشاد المستفسرين عن إمكانية الحصول على الاستشارات الطبية دون الحاجة للتوجه للمراكز الصحية إلا للحالات الطارئة، عبر تطبيق (صحة) الذي خصصته الوزارة بإشراف أطباء متخصصين. كما نجح مركز الخط الساخن في تسهيل إجراءات دخول الأدوية عبر التنسيق مع النقاط الأمنية وإيصالها للعديد من المرضى، إضافة إلى تسهيل حصول المرضى خارج منطقة الحجر الصحي على أدويتهم من مستشفى القطيف، كما أسهم المركز في تسهيل عملية توجيه المراجعين لمواقع تقديم الخدمات بشكل صحيح، بعد تغيير مواقعها نتيجة اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات بمنطقة الحجر الصحي.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 10 آلاف اتصال بـ"الخط الساخن" بالتجمع الصحي بالشرقية خلال شهر
سبق

استقبل المختصون في مركز الخط الساخن الذي خصصته إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، لخدمة سكان محافظة القطيف ممن يقعون داخل مناطق الحجر الصحي، خلال الأيام الأربعة والعشرين الماضية؛ 10729 اتصالاً من المستفيدين من الخدمات الصحية، من بينها 752 اتصالاً لحالات طارئة شكلت نسبة 7% من الاتصالات الواردة، و9977 اتصالاً لحالات غير طارئة؛ حيث تم التعامل معها وتقديم الخدمات اللازمة.

وأكّدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية لـ"سبق"، أن الخط الساخن (0552332338) الذي خُصص للإجابة عن استفسارات المواطنين أسهم في التسهيل عليهم من خلال الحصول على التوجيهات والخدمات الضرورية؛ حيث تم التعامل مع 38290 محادثة مستلمة، و3019 اتصالًا داخليًّا للتنسيق خلال نفس الفترة مع المسؤولين في المستشفيات وأقسام الصيدليات ومسؤولي القطاعات الصحية والجهات الأمنية؛ لتذليل الصعوبات التي قد تواجه المرضى وتسهيل تلقيهم الخدمات الطبية على الشكل المطلوب.

وبيّنت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أن "مركز الخط الساخن" أسهم في متابعة الحالات الطارئة وإيجاد الحلول المباشرة لها، وتعزيز التعامل الإلكتروني من خلال إرشاد المستفسرين عن إمكانية الحصول على الاستشارات الطبية دون الحاجة للتوجه للمراكز الصحية إلا للحالات الطارئة، عبر تطبيق (صحة) الذي خصصته الوزارة بإشراف أطباء متخصصين. كما نجح مركز الخط الساخن في تسهيل إجراءات دخول الأدوية عبر التنسيق مع النقاط الأمنية وإيصالها للعديد من المرضى، إضافة إلى تسهيل حصول المرضى خارج منطقة الحجر الصحي على أدويتهم من مستشفى القطيف، كما أسهم المركز في تسهيل عملية توجيه المراجعين لمواقع تقديم الخدمات بشكل صحيح، بعد تغيير مواقعها نتيجة اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات بمنطقة الحجر الصحي.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
04:27 PM
اخر تعديل
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
04:47 PM

أكثر من 10 آلاف اتصال بـ"الخط الساخن" بالتجمع الصحي بالشرقية خلال شهر

شكلت الحالات الطارئة منها 7% وتم التعامل معها

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
905

استقبل المختصون في مركز الخط الساخن الذي خصصته إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، لخدمة سكان محافظة القطيف ممن يقعون داخل مناطق الحجر الصحي، خلال الأيام الأربعة والعشرين الماضية؛ 10729 اتصالاً من المستفيدين من الخدمات الصحية، من بينها 752 اتصالاً لحالات طارئة شكلت نسبة 7% من الاتصالات الواردة، و9977 اتصالاً لحالات غير طارئة؛ حيث تم التعامل معها وتقديم الخدمات اللازمة.

وأكّدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية لـ"سبق"، أن الخط الساخن (0552332338) الذي خُصص للإجابة عن استفسارات المواطنين أسهم في التسهيل عليهم من خلال الحصول على التوجيهات والخدمات الضرورية؛ حيث تم التعامل مع 38290 محادثة مستلمة، و3019 اتصالًا داخليًّا للتنسيق خلال نفس الفترة مع المسؤولين في المستشفيات وأقسام الصيدليات ومسؤولي القطاعات الصحية والجهات الأمنية؛ لتذليل الصعوبات التي قد تواجه المرضى وتسهيل تلقيهم الخدمات الطبية على الشكل المطلوب.

وبيّنت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أن "مركز الخط الساخن" أسهم في متابعة الحالات الطارئة وإيجاد الحلول المباشرة لها، وتعزيز التعامل الإلكتروني من خلال إرشاد المستفسرين عن إمكانية الحصول على الاستشارات الطبية دون الحاجة للتوجه للمراكز الصحية إلا للحالات الطارئة، عبر تطبيق (صحة) الذي خصصته الوزارة بإشراف أطباء متخصصين. كما نجح مركز الخط الساخن في تسهيل إجراءات دخول الأدوية عبر التنسيق مع النقاط الأمنية وإيصالها للعديد من المرضى، إضافة إلى تسهيل حصول المرضى خارج منطقة الحجر الصحي على أدويتهم من مستشفى القطيف، كما أسهم المركز في تسهيل عملية توجيه المراجعين لمواقع تقديم الخدمات بشكل صحيح، بعد تغيير مواقعها نتيجة اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات بمنطقة الحجر الصحي.

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