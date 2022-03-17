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"المساجد والدعوة" بينبع تحدد المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاً

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاً، إضافة إلى الجوامع المعتادة بدءاً من يوم الجمعة 25/ 7/ 1441هـ حتى إشعار آخر، وجاء ذلك بناء على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومتابعة من المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة باتخاذ الجهود الاحترازية كافة لمنع انتشار (فيروس "كورونا") للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وستكون المساجد كالتالي: ينبع البحر مسجد زياد بن عمرو الجهني / مسجد شجاع بن وهيب الأسدي / مسجد مخطط العجاجي رقم (1) / مسجد صفوان بن المعطل السلمي / مسجد فاطمة الزهراء / مسجد بنيان الصيدلاني بينبع النخل / مسجد صفوان بن أمية بينبع النخل / مسجد الإمام مسلم بينبع الصناعية / مسجد حسان بن ثابت بينبع الصناعية / مسجد الإمام البخاري بينبع الصناعية / مسجد محمد بن ناصر الألباني بينبع الصناعية، حيث يهدف ذلك إلى تخفيف الزحام عن الجوامع بين المصلين.

فيروس كورونا الجديد إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المساجد والدعوة" بينبع تحدد المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاً
سبق

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاً، إضافة إلى الجوامع المعتادة بدءاً من يوم الجمعة 25/ 7/ 1441هـ حتى إشعار آخر، وجاء ذلك بناء على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومتابعة من المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة باتخاذ الجهود الاحترازية كافة لمنع انتشار (فيروس "كورونا") للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وستكون المساجد كالتالي: ينبع البحر مسجد زياد بن عمرو الجهني / مسجد شجاع بن وهيب الأسدي / مسجد مخطط العجاجي رقم (1) / مسجد صفوان بن المعطل السلمي / مسجد فاطمة الزهراء / مسجد بنيان الصيدلاني بينبع النخل / مسجد صفوان بن أمية بينبع النخل / مسجد الإمام مسلم بينبع الصناعية / مسجد حسان بن ثابت بينبع الصناعية / مسجد الإمام البخاري بينبع الصناعية / مسجد محمد بن ناصر الألباني بينبع الصناعية، حيث يهدف ذلك إلى تخفيف الزحام عن الجوامع بين المصلين.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
05:23 PM

"المساجد والدعوة" بينبع تحدد المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - ينبع
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حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاً، إضافة إلى الجوامع المعتادة بدءاً من يوم الجمعة 25/ 7/ 1441هـ حتى إشعار آخر، وجاء ذلك بناء على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومتابعة من المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة باتخاذ الجهود الاحترازية كافة لمنع انتشار (فيروس "كورونا") للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وستكون المساجد كالتالي: ينبع البحر مسجد زياد بن عمرو الجهني / مسجد شجاع بن وهيب الأسدي / مسجد مخطط العجاجي رقم (1) / مسجد صفوان بن المعطل السلمي / مسجد فاطمة الزهراء / مسجد بنيان الصيدلاني بينبع النخل / مسجد صفوان بن أمية بينبع النخل / مسجد الإمام مسلم بينبع الصناعية / مسجد حسان بن ثابت بينبع الصناعية / مسجد الإمام البخاري بينبع الصناعية / مسجد محمد بن ناصر الألباني بينبع الصناعية، حيث يهدف ذلك إلى تخفيف الزحام عن الجوامع بين المصلين.

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