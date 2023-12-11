النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حسام بن سعود" يرعى حفل جائزة الباحة للإبداع والتفوق ويكرم المتميزين

يسلم الجائزة في دروتها السادسة للأمير مشاري بن سعود

يرعى أمير منطقة الباحة رئيس جائزة الباحة للإبداع والتفوق الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز غد حفل جائزة الباحة للإبداع والتفوق في دوراتها الرابعة والخامسة والسادسة، وذلك في قاعة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمركز الحضاري بالباحة.

ويسلم أمير الباحة الجائزة في دروتها السادسة للأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز، التي منحها مجلس الجائزة تقديرا لجهوده المباركة في تطوير مسيرة التنمية بالمنطقة، ودوره في تعزيز ثقافة التفوق والابداع بين أبناء وبنات المنطقة ومؤسساتها.

وأوضح أمين عام الجائزة سعيد بن محمد مخايش، أن الحفل الذي سيقام بهذه المناسبة سيتخلله كلمة لراعي الحفل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة وأيضا لضيف الجائزة والفائز بها في دورتها السادسة الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز.

كما سيتضمن كلمة للفائزين سيلقيها الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني. وتكريم الفائزين والفائزات في دورتيها الرابعة والخامسة والبالغ عددهم 105 فائزين في جميع فروعها التي تشمل فرع القرآن الكريم والسنة النبوية وفرع التميز الإداري للجهات المدنية والأمنية وشخصية العام التي فاز فيها في دورتها الرابعة الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني وفي دورتها الخامسة الدكتور عبدالعزيز بن سعيد بن صقر الغامدي وفرع حماية البيئة وكذلك الإبداعات الأدبية والفنية والابتكارات العلمية وفرع التفوق الدراسي لمؤسسات التعليم المختلفة.

وأشار مخايش إلى أن الجميع يستطيع أن يتعرف على الفائزين والفائزات بهذه الجائزة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت ( www.albaha-award.org.sa ).

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"حسام بن سعود" يرعى حفل جائزة الباحة للإبداع والتفوق ويكرم المتميزين
سبق

يرعى أمير منطقة الباحة رئيس جائزة الباحة للإبداع والتفوق الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز غد حفل جائزة الباحة للإبداع والتفوق في دوراتها الرابعة والخامسة والسادسة، وذلك في قاعة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمركز الحضاري بالباحة.

ويسلم أمير الباحة الجائزة في دروتها السادسة للأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز، التي منحها مجلس الجائزة تقديرا لجهوده المباركة في تطوير مسيرة التنمية بالمنطقة، ودوره في تعزيز ثقافة التفوق والابداع بين أبناء وبنات المنطقة ومؤسساتها.

وأوضح أمين عام الجائزة سعيد بن محمد مخايش، أن الحفل الذي سيقام بهذه المناسبة سيتخلله كلمة لراعي الحفل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة وأيضا لضيف الجائزة والفائز بها في دورتها السادسة الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز.

كما سيتضمن كلمة للفائزين سيلقيها الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني. وتكريم الفائزين والفائزات في دورتيها الرابعة والخامسة والبالغ عددهم 105 فائزين في جميع فروعها التي تشمل فرع القرآن الكريم والسنة النبوية وفرع التميز الإداري للجهات المدنية والأمنية وشخصية العام التي فاز فيها في دورتها الرابعة الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني وفي دورتها الخامسة الدكتور عبدالعزيز بن سعيد بن صقر الغامدي وفرع حماية البيئة وكذلك الإبداعات الأدبية والفنية والابتكارات العلمية وفرع التفوق الدراسي لمؤسسات التعليم المختلفة.

وأشار مخايش إلى أن الجميع يستطيع أن يتعرف على الفائزين والفائزات بهذه الجائزة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت ( www.albaha-award.org.sa ).

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
04:23 PM

"حسام بن سعود" يرعى حفل جائزة الباحة للإبداع والتفوق ويكرم المتميزين

يسلم الجائزة في دروتها السادسة للأمير مشاري بن سعود

A A A
ياسر العتيبي - الباحة
0
88

يرعى أمير منطقة الباحة رئيس جائزة الباحة للإبداع والتفوق الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز غد حفل جائزة الباحة للإبداع والتفوق في دوراتها الرابعة والخامسة والسادسة، وذلك في قاعة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمركز الحضاري بالباحة.

ويسلم أمير الباحة الجائزة في دروتها السادسة للأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز، التي منحها مجلس الجائزة تقديرا لجهوده المباركة في تطوير مسيرة التنمية بالمنطقة، ودوره في تعزيز ثقافة التفوق والابداع بين أبناء وبنات المنطقة ومؤسساتها.

وأوضح أمين عام الجائزة سعيد بن محمد مخايش، أن الحفل الذي سيقام بهذه المناسبة سيتخلله كلمة لراعي الحفل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة وأيضا لضيف الجائزة والفائز بها في دورتها السادسة الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز.

كما سيتضمن كلمة للفائزين سيلقيها الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني. وتكريم الفائزين والفائزات في دورتيها الرابعة والخامسة والبالغ عددهم 105 فائزين في جميع فروعها التي تشمل فرع القرآن الكريم والسنة النبوية وفرع التميز الإداري للجهات المدنية والأمنية وشخصية العام التي فاز فيها في دورتها الرابعة الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني وفي دورتها الخامسة الدكتور عبدالعزيز بن سعيد بن صقر الغامدي وفرع حماية البيئة وكذلك الإبداعات الأدبية والفنية والابتكارات العلمية وفرع التفوق الدراسي لمؤسسات التعليم المختلفة.

وأشار مخايش إلى أن الجميع يستطيع أن يتعرف على الفائزين والفائزات بهذه الجائزة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت ( www.albaha-award.org.sa ).

شارك برأيك
23
41

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,180
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,607
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,800
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,407

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

محمد الفرج
القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط
#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة