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"الصناعة" تقرّر تمديد خدمة "المسح الصناعي" حتى 15 يناير الجاري

الجراح": تجاوباً مع التفاعل مع إجراءات تحديث وجمع البيانات الصناعية

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، عن تمديد خدمة "المسح الصناعي" حتى 15 يناير الجاري.

ولفت الجراح، في تغريدة بحسابه على تويتر، إلى أنه تجاوباً مع تفاعل شركائنا في القطاع الصناعي مع الإجراء الإلكتروني لتحديث وجمع البيانات الصناعية، تم تمديد المهلة، مجدداً الدعوة لجميع المنشآت الصناعية إلى تحديث البيانات عبر الرابط: https://partners.mim.gov.sa/

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، قد أطلقت عملية المسح الصناعي، لجمع وتحديث بيانات المنشآت الصناعية.

ودعت الوزارة في ديسمبر الماضي، المنشآت الصناعية، إلى تحديث بياناتها قبل نهاية الشهر بما يعزّز الشفافية في القطاع الصناعي ويسهم في التعرُّف على الفرص الاستثمارية.

وأشارت حينها إلى أن أهداف عملية المسح الصناعي تتمثل في رصد بيانات المنشآت والمنتجات الصناعية، ودعم إدارة وجودة البيانات والدراسات للقطاع الصناعي، والتعرف على حجم العرض والطلب للمنتجات الصناعية، وسد الثغرات وتحديث بيانات المنشآت.

وأوضحت أن من مزايا المسح الصناعي استمرار الاستفادة من مزايا وخدمات القطاع الصناعي، ومعرفة حجم الأنشطة وتعزيز فرص وتوسيع أنشطة المنشآت الصناعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصناعة" تقرّر تمديد خدمة "المسح الصناعي" حتى 15 يناير الجاري
سبق

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، عن تمديد خدمة "المسح الصناعي" حتى 15 يناير الجاري.

ولفت الجراح، في تغريدة بحسابه على تويتر، إلى أنه تجاوباً مع تفاعل شركائنا في القطاع الصناعي مع الإجراء الإلكتروني لتحديث وجمع البيانات الصناعية، تم تمديد المهلة، مجدداً الدعوة لجميع المنشآت الصناعية إلى تحديث البيانات عبر الرابط: https://partners.mim.gov.sa/

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، قد أطلقت عملية المسح الصناعي، لجمع وتحديث بيانات المنشآت الصناعية.

ودعت الوزارة في ديسمبر الماضي، المنشآت الصناعية، إلى تحديث بياناتها قبل نهاية الشهر بما يعزّز الشفافية في القطاع الصناعي ويسهم في التعرُّف على الفرص الاستثمارية.

وأشارت حينها إلى أن أهداف عملية المسح الصناعي تتمثل في رصد بيانات المنشآت والمنتجات الصناعية، ودعم إدارة وجودة البيانات والدراسات للقطاع الصناعي، والتعرف على حجم العرض والطلب للمنتجات الصناعية، وسد الثغرات وتحديث بيانات المنشآت.

وأوضحت أن من مزايا المسح الصناعي استمرار الاستفادة من مزايا وخدمات القطاع الصناعي، ومعرفة حجم الأنشطة وتعزيز فرص وتوسيع أنشطة المنشآت الصناعية.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
12:50 PM

"الصناعة" تقرّر تمديد خدمة "المسح الصناعي" حتى 15 يناير الجاري

الجراح": تجاوباً مع التفاعل مع إجراءات تحديث وجمع البيانات الصناعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، عن تمديد خدمة "المسح الصناعي" حتى 15 يناير الجاري.

ولفت الجراح، في تغريدة بحسابه على تويتر، إلى أنه تجاوباً مع تفاعل شركائنا في القطاع الصناعي مع الإجراء الإلكتروني لتحديث وجمع البيانات الصناعية، تم تمديد المهلة، مجدداً الدعوة لجميع المنشآت الصناعية إلى تحديث البيانات عبر الرابط: https://partners.mim.gov.sa/

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، قد أطلقت عملية المسح الصناعي، لجمع وتحديث بيانات المنشآت الصناعية.

ودعت الوزارة في ديسمبر الماضي، المنشآت الصناعية، إلى تحديث بياناتها قبل نهاية الشهر بما يعزّز الشفافية في القطاع الصناعي ويسهم في التعرُّف على الفرص الاستثمارية.

وأشارت حينها إلى أن أهداف عملية المسح الصناعي تتمثل في رصد بيانات المنشآت والمنتجات الصناعية، ودعم إدارة وجودة البيانات والدراسات للقطاع الصناعي، والتعرف على حجم العرض والطلب للمنتجات الصناعية، وسد الثغرات وتحديث بيانات المنشآت.

وأوضحت أن من مزايا المسح الصناعي استمرار الاستفادة من مزايا وخدمات القطاع الصناعي، ومعرفة حجم الأنشطة وتعزيز فرص وتوسيع أنشطة المنشآت الصناعية.

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