فيديو مأساوي.. الإنفلونزا "ب" تسبب العمى لطفلة في أمريكا

سلالة نادرة تجعل جهاز المناعة يهاجم دماغ المريض

في اليوم الذي سبق عيد الميلاد، تم نقل الطفلة الأمريكية جايد ديلوشا، (4 سنوات)، إلى مستشفى الأطفال بجامعة أيوا؛ بسبب إصابتها بسلالة نادرة من الإنفلونزا تسمى "الإنفلونزا ب"، وظلت في المستشفى بغرفة العناية الفائقة، لكن بعد نحو أسبوعين لاحظ أطباؤها أن الإنفلونزا تسببت بالتهاب في دماغها، وقد تصبح "جايد" عمياء إلى الأبد.

وفي تقرير مصور، كانت الطفلة "جايد" سعيدة وبصحة جيدة، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى بعد إصابتها بالإنفلونزا، وسط حالة من الذعر أصابت والديها.

وتقول أمها أماندا فيليبس: أعتقدت أنني لن أرى "جايد" مرة أخرى.

وحسب التقرير: كشف الأطباء أن الطفلة أصيبت بنوع نادر من الإنفلونزا، يطلق عليه "إنفلونزا ب"، تنتشر بسرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر غير عادي في هذا الوقت من العام، ويقول الخبراء إن الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه السلالة من الإنفلونزا.

ويضيف التقرير: في وحدة العناية الفائقة، كانت "جايد" ترقد في شبه غيبوبة دون استجابة، تتنفس عبر جهاز التنفس الصناعي.

ويقول الدكتور أديتاي باديكا، من مستشفى الأطفال بجامعة أيوا: تعمل الإنفلونزا "ب" على تنشيط جهاز المناعة الخاص بـ"جايد" للبدء في مهاجمة أعضاء جسمها، خاصة الدماغ، وهو ما يتسبب في ورم بالدماغ.

ولعدة أيام، لم يعرف والدا "جايد" ما الذي يحمله لهم المستقبل، كان الأطباء يخشون ألا تعيش الطفلة، وتقول أمها: كان الأمر مؤلماً، ويكاد يمزق قلوبنا، كنا فقط نريدها أن تستيقظ.

أخيراً وبعد أسبوعين استيقظت "جايد"، وشعر الجميع بأن معجزة حدثت، لكن الأطباء لاحظوا شيئاً ما: "جايد لا تستطيع ترى.. تسببت الإنفلونزا بالتهاب في دماغها، وقد تصبح عمياء إلى الأبد".

ويضيف التقرير: يعرف والدها أنه لا يزال الطريق طويلاً أمامها للشفاء، وهما يشعران بالذهول لما يمكن أن تفعله الإنفلونزا بطفلة سليمة.

وحسب التقرير، فأمام الأطباء نحو ستة أشهر قبل أن يعرفوا إن كانت "جايد" ستستطيع الرؤية مرة أخرى أم لا.