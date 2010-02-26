اتفاقية شراكة بين "ارتياد" للتدريب ومعهد الاستثمار الريادي

لمساعدة المهتمين بالاستثمار على زيادة فرصهم في النجاح

وقّعت شركة ارتياد للتدريب ومعهد الاستثمار الريادي اتفاقية شراكة تهدف الى جعل شركة ارتياد الممثل الحصري للمعهد في منطقة الشرق الاوسط. .

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الفريق القيادي في شركة ارتياد للتدريب برئاسة عبد الله مشاري الرئيس التنفيذي في الشركة بزيارة عمل إلى مقر معهد الاستثمار الريادي في فيينا

وبموجب هذه الشراكة تقوم شركة ارتياد بتدريب المستثمرين الرياديين في منطقة الشرق الاوسط وتزويدهم بالمعلومة والمعرفة حول طريقة الاستثمارات الريادية ومساعدتهم في الحصول على "شهادة مستثمر ريادي معتمد والمعتمدة من منظمة الأيزو في سويسرا والتي تساعد المهتمين بالاستثمار على زيادة فرصهم في النجاح في الاستثمار في الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا.

كما ستسهم الاتفاقية في تطوير ثقافة المستثمر الريادي الواعي و بالتالي مساعدة المستثمرين من المساهمة في التنويع الاقتصادي و تحقيق استثمارات فاعله تماشيا من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

الجدير بالذكر، أن ارتياد شركة رائدة في قطاع التدريب في المملكة العربية السعودية حيث تدرب آلاف الموظفين وكبار التنفيذيين وتقدم المشورة للقطاع الخاص والحكومي على سبيل المثال المعهد المالي التابع لمؤسسة النقد العربي السعود.