بغارة جوية.. مقتل القيادي الحوثي "حرشان" مسؤول الملف الأمني بمأرب

بجانب عدد من مرافقيه وتدمير عتاد عسكري للمليشيا

لَقِيَ المسؤول عن الملف الأمني التابع للمليشيات الحوثية في مديرية حريب جنوب غرب محافظة مأرب اليمنية، مصرعه بغارة جوية نفّذتها طائرات التحالف.

وقالت مصادر إن القيادي الحوثي العميد غمدان ناجي حرشان وهو المسؤول عن الملف الأمني للمليشيا في ‎حريب، قُتِل إثر غارة جوية للتحالف العربي على منطقة ملعاء.

وأشارت إلى أن الغارة أسفرت عن مصرع حرشان وعدد من مرافقيه، إلى جانب تدمير عتاد عسكري.