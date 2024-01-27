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بغارة جوية.. مقتل القيادي الحوثي "حرشان" مسؤول الملف الأمني بمأرب

بجانب عدد من مرافقيه وتدمير عتاد عسكري للمليشيا

لَقِيَ المسؤول عن الملف الأمني التابع للمليشيات الحوثية في مديرية حريب جنوب غرب محافظة مأرب اليمنية، مصرعه بغارة جوية نفّذتها طائرات التحالف.

وقالت مصادر إن القيادي الحوثي العميد غمدان ناجي حرشان وهو المسؤول عن الملف الأمني للمليشيا في ‎حريب، قُتِل إثر غارة جوية للتحالف العربي على منطقة ملعاء.

وأشارت إلى أن الغارة أسفرت عن مصرع حرشان وعدد من مرافقيه، إلى جانب تدمير عتاد عسكري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بغارة جوية.. مقتل القيادي الحوثي "حرشان" مسؤول الملف الأمني بمأرب
سبق

لَقِيَ المسؤول عن الملف الأمني التابع للمليشيات الحوثية في مديرية حريب جنوب غرب محافظة مأرب اليمنية، مصرعه بغارة جوية نفّذتها طائرات التحالف.

وقالت مصادر إن القيادي الحوثي العميد غمدان ناجي حرشان وهو المسؤول عن الملف الأمني للمليشيا في ‎حريب، قُتِل إثر غارة جوية للتحالف العربي على منطقة ملعاء.

وأشارت إلى أن الغارة أسفرت عن مصرع حرشان وعدد من مرافقيه، إلى جانب تدمير عتاد عسكري.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
01:16 PM

بغارة جوية.. مقتل القيادي الحوثي "حرشان" مسؤول الملف الأمني بمأرب

بجانب عدد من مرافقيه وتدمير عتاد عسكري للمليشيا

A A A
فهد كاملي - جازان
8
12,396

لَقِيَ المسؤول عن الملف الأمني التابع للمليشيات الحوثية في مديرية حريب جنوب غرب محافظة مأرب اليمنية، مصرعه بغارة جوية نفّذتها طائرات التحالف.

وقالت مصادر إن القيادي الحوثي العميد غمدان ناجي حرشان وهو المسؤول عن الملف الأمني للمليشيا في ‎حريب، قُتِل إثر غارة جوية للتحالف العربي على منطقة ملعاء.

وأشارت إلى أن الغارة أسفرت عن مصرع حرشان وعدد من مرافقيه، إلى جانب تدمير عتاد عسكري.

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