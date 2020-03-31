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غول يجتاح العالم.. عدد الوفيات المسجَّلة بكورونا يتجاوز 40 ألفًا

إيطاليا الدولة الأولى في هذه القائمة بـ12428 وفاة

تجاوز عدد الوفيات المسجَّلة الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم اليوم مستوى 40 ألفًا.

وبحسب التقارير الصحفية الواردة، فقد سُجلت في العالم حتى الوقت الحالي من مساء اليوم الثلاثاء 40673 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميًّا في هذه القائمة بـ12428 وفاة، فيما تأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بـ8269 حالة.

بدورها، أصبحت الولايات المتحدة الدولة الثالثة عالميًّا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد بعد أن تجاوزت اليوم الثلاثاء الصين في هذا المؤشر بأكثر من 3424 حالة، فيما يأتي بلد التنين في الموقع الرابع بـ3305 وفيات من جراء المرض.

فيما تعد فرنسا الدولة الخامسة بـ3024 وفاة مسجَّلة حتى الآن، وتحتل إيران المرتبة السادسة بـ2898 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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غول يجتاح العالم.. عدد الوفيات المسجَّلة بكورونا يتجاوز 40 ألفًا
سبق

تجاوز عدد الوفيات المسجَّلة الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم اليوم مستوى 40 ألفًا.

وبحسب التقارير الصحفية الواردة، فقد سُجلت في العالم حتى الوقت الحالي من مساء اليوم الثلاثاء 40673 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميًّا في هذه القائمة بـ12428 وفاة، فيما تأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بـ8269 حالة.

بدورها، أصبحت الولايات المتحدة الدولة الثالثة عالميًّا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد بعد أن تجاوزت اليوم الثلاثاء الصين في هذا المؤشر بأكثر من 3424 حالة، فيما يأتي بلد التنين في الموقع الرابع بـ3305 وفيات من جراء المرض.

فيما تعد فرنسا الدولة الخامسة بـ3024 وفاة مسجَّلة حتى الآن، وتحتل إيران المرتبة السادسة بـ2898 حالة.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
08:24 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:10 PM

غول يجتاح العالم.. عدد الوفيات المسجَّلة بكورونا يتجاوز 40 ألفًا

إيطاليا الدولة الأولى في هذه القائمة بـ12428 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد الوفيات المسجَّلة الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم اليوم مستوى 40 ألفًا.

وبحسب التقارير الصحفية الواردة، فقد سُجلت في العالم حتى الوقت الحالي من مساء اليوم الثلاثاء 40673 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميًّا في هذه القائمة بـ12428 وفاة، فيما تأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بـ8269 حالة.

بدورها، أصبحت الولايات المتحدة الدولة الثالثة عالميًّا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد بعد أن تجاوزت اليوم الثلاثاء الصين في هذا المؤشر بأكثر من 3424 حالة، فيما يأتي بلد التنين في الموقع الرابع بـ3305 وفيات من جراء المرض.

فيما تعد فرنسا الدولة الخامسة بـ3024 وفاة مسجَّلة حتى الآن، وتحتل إيران المرتبة السادسة بـ2898 حالة.

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