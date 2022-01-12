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جراحة ناجحة لعلاج "الشفة الأرنبية" لشاب بـ"عسير المركزي"

عيب خلقي.. وتعتبر الأولى من نوعها لهذا العمر بالمستشفى

نجح فريق طبي في قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى عسير المركزي، في إجراء عملية جراحية لشاب في العقد الثاني؛ لعلاج "الشفة الأرنبية" وهو عيب خلقي في الشفة والحلق، يسبب مشاكل مختلفة بينها صعوبة التغذية والكلام، وتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها لهذا العمر في المستشفى.

وتم إجراء العملية على يد نخبة من الأطباء بقيادة استشاري جراحة الوجه والفكين الدكتور فؤاد العمري وأخصائي جراحة الوجه والفكين الدكتور عبدالرحمن الموسى، بالتعاون مع استشاري التخدير بالمستشفى الدكتور يوسف خواجي.

وخلال العملية تم عمل جراحة تصحيحية؛ لإغلاق الشق في الشفة وترميم منطقة الأنف، بعد عمل كامل الفحوصات للمريض من قِبَل أطباء الأشعة والسمعيات، وبفضل الله تَحَسّنت حالة المريض، وخرج من المستشفى بصحة جيدة، وأُعطِيَ مواعيد لمتابعة الحالة في العيادة.

جدير بالذكر أن مثل هذه الحالات كانت في السابق تُحَوَّل إلى مستشفيات خارج المنطقة.

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جراحة ناجحة لعلاج "الشفة الأرنبية" لشاب بـ"عسير المركزي"
سبق

نجح فريق طبي في قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى عسير المركزي، في إجراء عملية جراحية لشاب في العقد الثاني؛ لعلاج "الشفة الأرنبية" وهو عيب خلقي في الشفة والحلق، يسبب مشاكل مختلفة بينها صعوبة التغذية والكلام، وتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها لهذا العمر في المستشفى.

وتم إجراء العملية على يد نخبة من الأطباء بقيادة استشاري جراحة الوجه والفكين الدكتور فؤاد العمري وأخصائي جراحة الوجه والفكين الدكتور عبدالرحمن الموسى، بالتعاون مع استشاري التخدير بالمستشفى الدكتور يوسف خواجي.

وخلال العملية تم عمل جراحة تصحيحية؛ لإغلاق الشق في الشفة وترميم منطقة الأنف، بعد عمل كامل الفحوصات للمريض من قِبَل أطباء الأشعة والسمعيات، وبفضل الله تَحَسّنت حالة المريض، وخرج من المستشفى بصحة جيدة، وأُعطِيَ مواعيد لمتابعة الحالة في العيادة.

جدير بالذكر أن مثل هذه الحالات كانت في السابق تُحَوَّل إلى مستشفيات خارج المنطقة.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
01:09 PM

جراحة ناجحة لعلاج "الشفة الأرنبية" لشاب بـ"عسير المركزي"

عيب خلقي.. وتعتبر الأولى من نوعها لهذا العمر بالمستشفى

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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نجح فريق طبي في قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى عسير المركزي، في إجراء عملية جراحية لشاب في العقد الثاني؛ لعلاج "الشفة الأرنبية" وهو عيب خلقي في الشفة والحلق، يسبب مشاكل مختلفة بينها صعوبة التغذية والكلام، وتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها لهذا العمر في المستشفى.

وتم إجراء العملية على يد نخبة من الأطباء بقيادة استشاري جراحة الوجه والفكين الدكتور فؤاد العمري وأخصائي جراحة الوجه والفكين الدكتور عبدالرحمن الموسى، بالتعاون مع استشاري التخدير بالمستشفى الدكتور يوسف خواجي.

وخلال العملية تم عمل جراحة تصحيحية؛ لإغلاق الشق في الشفة وترميم منطقة الأنف، بعد عمل كامل الفحوصات للمريض من قِبَل أطباء الأشعة والسمعيات، وبفضل الله تَحَسّنت حالة المريض، وخرج من المستشفى بصحة جيدة، وأُعطِيَ مواعيد لمتابعة الحالة في العيادة.

جدير بالذكر أن مثل هذه الحالات كانت في السابق تُحَوَّل إلى مستشفيات خارج المنطقة.

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