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الملك يستقبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

خادم الحرمين بحث معها عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل.


وتم خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.


حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

الملك سلمان بن عبدالعزيز الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملك يستقبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل.


وتم خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.


حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
02:33 PM

الملك يستقبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

خادم الحرمين بحث معها عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,665

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل.


وتم خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.


حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

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