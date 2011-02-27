النائب العام: الأوامر الملكية جاءت للرفع من مستوى كفاءة الجهات الحكومية

قال: أكدت العناية التي يوليها خادم الحرمين لشعبه وتلمس احتياجاته وتلبيتها

سبق- الرياض: رفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة صدور عدد من القرارات الملكية التي تصب في صالح الوطن والمواطن.

وقال : إن الأوامر والقرارات الملكيّة الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تأتي تأكيداً للعناية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين لشعبه وتلمس احتياجاته وتلبيتها والسعي في تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في الأوامر الملكية والتعيينات الجديدة.

وأضاف: إن التعيينات والقرارات الملكية جاءت تعزيزاً لعدد من الأجهزة الحيوية، وشملت تحديثات في إمارات بعض المناطق، وتعيينات في عدد من الوزارات والنيابة العامة إضافة إلى تعيين أمين عام جديد لمجلس الشورى، ومدير لجامعة جدة، ومحافظ للهيئة العامة للمنافسة، وعضوين في مجلس الشورى، ورئيس وأعضاء في مجلس إدارة نادي الفروسية، والموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمدة ثلاث سنوات من تاريخه.

وأشار النائب العام إلى أن التعيينات الجديدة تأتي من منطلق حرص القيادة في المملكة على الرفع من مستوى كفاءة عدد من الأجهزة الحيوية، والتأكيد على أن التنمية ستصل إلى جميع مناطق المملكة، وإحداث تنمية شاملة بها، وتحويل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إلى منصة للاستماع إلى المواطنين كافة لمواكبة تطلعاتهم.