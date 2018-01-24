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رئيس رابطة الأفلاج الخضراء: أخشى على هذا الجَمال من الجِمال "فيديو"

بعد أن اتخذت الإبل السائبة أشجار طرقات المحافظة ومراكزها مرتعاً لها

علق رئيس رابطة الأفلاج الخضراء محمد بن فهد الحبشان خلال تصويره اليوم عملية التشجير في الرصيف وتصادف وجود الإبل بالطريق العامة بهذه العبارة: "أخشى على هذا الجَمال من الجِمال".

وانتقد "الحبشان" عبث الجمال السائبة في زينة الطرقات واتخاذها أشجار وزهور الطرق العامة مرتعاً لها، مشيراً إلى بلدية الأحمر خلال لقاء الرابطة معهم في وقت اشتكت من اتخاذ الجمال الطرق مرتعاً لها واقتياتها من أشجار وزينة الشوارع، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة تطبيق النظام على الجمال السائبة وتعديها على الأملاك العامة، وما تسببه من خسائر للجهد والمال والمرافق العامة التي هي ملك لجميع المواطنين.

وأكد أنه سيتم اليوم مخاطبة المجلس البلدي بالأحمر لطلب تفعيل نظام العقوبات على أصحاب الإبل السائبة في المدن.

وتقوم رابطة الأفلاج الخضراء التي تم تدشينها مؤخراً بلجنة تنمية الأفلاج بنشر الوعي البيئي في المحافظة وحماية الأشجار والبيئة بشكل عام وزراعة شتلات الأشجار ذات الجودة والفائدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس رابطة الأفلاج الخضراء: أخشى على هذا الجَمال من الجِمال "فيديو"
سبق

علق رئيس رابطة الأفلاج الخضراء محمد بن فهد الحبشان خلال تصويره اليوم عملية التشجير في الرصيف وتصادف وجود الإبل بالطريق العامة بهذه العبارة: "أخشى على هذا الجَمال من الجِمال".

وانتقد "الحبشان" عبث الجمال السائبة في زينة الطرقات واتخاذها أشجار وزهور الطرق العامة مرتعاً لها، مشيراً إلى بلدية الأحمر خلال لقاء الرابطة معهم في وقت اشتكت من اتخاذ الجمال الطرق مرتعاً لها واقتياتها من أشجار وزينة الشوارع، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة تطبيق النظام على الجمال السائبة وتعديها على الأملاك العامة، وما تسببه من خسائر للجهد والمال والمرافق العامة التي هي ملك لجميع المواطنين.

وأكد أنه سيتم اليوم مخاطبة المجلس البلدي بالأحمر لطلب تفعيل نظام العقوبات على أصحاب الإبل السائبة في المدن.

وتقوم رابطة الأفلاج الخضراء التي تم تدشينها مؤخراً بلجنة تنمية الأفلاج بنشر الوعي البيئي في المحافظة وحماية الأشجار والبيئة بشكل عام وزراعة شتلات الأشجار ذات الجودة والفائدة.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
02:33 PM

رئيس رابطة الأفلاج الخضراء: أخشى على هذا الجَمال من الجِمال "فيديو"

بعد أن اتخذت الإبل السائبة أشجار طرقات المحافظة ومراكزها مرتعاً لها

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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4,621

علق رئيس رابطة الأفلاج الخضراء محمد بن فهد الحبشان خلال تصويره اليوم عملية التشجير في الرصيف وتصادف وجود الإبل بالطريق العامة بهذه العبارة: "أخشى على هذا الجَمال من الجِمال".

وانتقد "الحبشان" عبث الجمال السائبة في زينة الطرقات واتخاذها أشجار وزهور الطرق العامة مرتعاً لها، مشيراً إلى بلدية الأحمر خلال لقاء الرابطة معهم في وقت اشتكت من اتخاذ الجمال الطرق مرتعاً لها واقتياتها من أشجار وزينة الشوارع، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة تطبيق النظام على الجمال السائبة وتعديها على الأملاك العامة، وما تسببه من خسائر للجهد والمال والمرافق العامة التي هي ملك لجميع المواطنين.

وأكد أنه سيتم اليوم مخاطبة المجلس البلدي بالأحمر لطلب تفعيل نظام العقوبات على أصحاب الإبل السائبة في المدن.

وتقوم رابطة الأفلاج الخضراء التي تم تدشينها مؤخراً بلجنة تنمية الأفلاج بنشر الوعي البيئي في المحافظة وحماية الأشجار والبيئة بشكل عام وزراعة شتلات الأشجار ذات الجودة والفائدة.

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