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جامعة "نورة" تحتفي غدًا باليوم العالمي للغة العربية

بعقد ملتقى "العربية والشباب.. تجارب ومبادرات"

يعقد معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، غدًا، ملتقى "العربية والشباب.. تجارب ومبادرات"، احتفاءً باليوم العالمي للعربية.

ويتضمن الملتقى جلستين علميتين، وتعرض الجلسة الأولى ثلاث أوراق عمل: تتناول الأولى موضوع الشباب والقراءة، والثانية مبادرات الشباب وتعليم اللغة العربية، أما الثالثة ستدور حول الشباب وتعلم العربية للناطقين بغيرها.

وتتضمن الجلسة العلمية الثانية ثلاث أوراق عمل عن: الشباب ووسائل التواصل الاجتماعي، والشباب وحوسبة العربية، والشباب والترجمة.

أوضحت عميدة المعهد الدكتورة مريم بنت سعيد آل جابر، أن الهدف من الملتقى إبراز جهود فئة الشباب في خدمة اللغة العربية، والتأكيد على حيوية اللغة وقدرتها على التجدد، والتماشي وفق متطلبات العصر، مضيفةً أن الملتقى سيستعرض العديد من المبادرات الشابة الطموحة، التي تصب في خدمة "العربية".

يذكر أن الملتقى يصاحبه معرض للخط العربي، إعداد طالبات معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة "نورة" تحتفي غدًا باليوم العالمي للغة العربية
سبق

يعقد معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، غدًا، ملتقى "العربية والشباب.. تجارب ومبادرات"، احتفاءً باليوم العالمي للعربية.

ويتضمن الملتقى جلستين علميتين، وتعرض الجلسة الأولى ثلاث أوراق عمل: تتناول الأولى موضوع الشباب والقراءة، والثانية مبادرات الشباب وتعليم اللغة العربية، أما الثالثة ستدور حول الشباب وتعلم العربية للناطقين بغيرها.

وتتضمن الجلسة العلمية الثانية ثلاث أوراق عمل عن: الشباب ووسائل التواصل الاجتماعي، والشباب وحوسبة العربية، والشباب والترجمة.

أوضحت عميدة المعهد الدكتورة مريم بنت سعيد آل جابر، أن الهدف من الملتقى إبراز جهود فئة الشباب في خدمة اللغة العربية، والتأكيد على حيوية اللغة وقدرتها على التجدد، والتماشي وفق متطلبات العصر، مضيفةً أن الملتقى سيستعرض العديد من المبادرات الشابة الطموحة، التي تصب في خدمة "العربية".

يذكر أن الملتقى يصاحبه معرض للخط العربي، إعداد طالبات معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
05:59 PM

جامعة "نورة" تحتفي غدًا باليوم العالمي للغة العربية

بعقد ملتقى "العربية والشباب.. تجارب ومبادرات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعقد معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، غدًا، ملتقى "العربية والشباب.. تجارب ومبادرات"، احتفاءً باليوم العالمي للعربية.

ويتضمن الملتقى جلستين علميتين، وتعرض الجلسة الأولى ثلاث أوراق عمل: تتناول الأولى موضوع الشباب والقراءة، والثانية مبادرات الشباب وتعليم اللغة العربية، أما الثالثة ستدور حول الشباب وتعلم العربية للناطقين بغيرها.

وتتضمن الجلسة العلمية الثانية ثلاث أوراق عمل عن: الشباب ووسائل التواصل الاجتماعي، والشباب وحوسبة العربية، والشباب والترجمة.

أوضحت عميدة المعهد الدكتورة مريم بنت سعيد آل جابر، أن الهدف من الملتقى إبراز جهود فئة الشباب في خدمة اللغة العربية، والتأكيد على حيوية اللغة وقدرتها على التجدد، والتماشي وفق متطلبات العصر، مضيفةً أن الملتقى سيستعرض العديد من المبادرات الشابة الطموحة، التي تصب في خدمة "العربية".

يذكر أن الملتقى يصاحبه معرض للخط العربي، إعداد طالبات معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها.

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