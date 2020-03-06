النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مهدّدات ومعزّزات الانتماء الوطني يبلورها "الشراري": عليك بالفطرة السليمة

دلّل على قيمة الوطن بحبّ النبي لمكة حين أُخرج منها مهاجرًا إلى المدينة

أكد المشرف العام على وحدة التوعية الفكرية بجامعة تبوك الدكتور نواف بن رحيل الشراري، أن الانتماء للوطن فطرة في النفوس السليمة، وشعور إيجابي يكون علاقة قوية تربط المواطن بوطنه وتجعل منه شخصًا فاعلًا ومخلصًا.

جاء ذلك خلال ورشة تدريبية أقامتها جامعة تبوك في قاعة الدكتور عبدالعزيز العنزي -رحمه الله- بمبنى كلية الطب بالجامعة، أمس الخميس، تحت عنوان "الانتماء الوطني - التأصيل - المعزّزات – المهدّدات". وقد أوضح "الشراري" أن الورشة جاءت تحت محاور رئيسة هي: "المفهوم والتأصيل الشرعي للانتماء الوطني ومهدّدات الانتماء الوطني ومعززاته".

وبيّن "الشراري" أن الانتماء للوطن فطرة في النفوس السليمة فطر الله عليها كلَّ الخلائق، وقد جاءت النصوص الشرعية -في الكتاب والسنة- لتؤكّد هذه الفطرة وتقوّيها وتعزّزها، ومن ذلك حب النبي -صلى الله عليه وسلم- لمكة المكرمة، وصدق انتمائه لها، حين أُخرج منها مهاجرًا إلى المدينة المنورة؛ حيث قال: "مـا أطيبـك مـن بلـد، وما أحبّك إليّ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكَنت غيرك".

وبيّن: "مدلولات الانتماء للوطن جاءت في القرآن الكريم والسنة المعطرة في مواضع عدة؛ حيث حبّ الوطن والحنين إليه وحب الخير له والدفاع عنه وصعوبة الخروج منه، وأن صدق الانتماء والافتخار بالوطن يتمثّل في الشعب السعودي وصدق الولاء لقادته.

ثم تحدّث "الشراري" عن معزّزات الانتماء الوطني، وذكر منها: استحضار النيّة في الانتماء للوطن، واستشعار العلاقة بوليّ الأمر على مقتضى البيعة الشرعية، وتميز علاقة المحبة بين القيادة والشعب، واستشعار منجزات الوطن، واستشعار المسؤولية تجاه حقوق الوطن وواجباته.

كما تحدّث عن مهدّدات الانتماء الوطني، وذكر منها: التخلّي عن المسؤولية والتشكيك والتعميم في الأحكام السلبية على مؤسسات الدولة، وممارسة أي نوع من أنواع التعصُّب.

وقد تخلّل الورشة حلقات نقاش من الحضور، ومقترحات حول محاورها تعزز إتقان العمل الوطني والمهارات الوطنية، ويضيف الجديد للانتماء ويحقق النجاح والتميز الوطني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مهدّدات ومعزّزات الانتماء الوطني يبلورها "الشراري": عليك بالفطرة السليمة
سبق

أكد المشرف العام على وحدة التوعية الفكرية بجامعة تبوك الدكتور نواف بن رحيل الشراري، أن الانتماء للوطن فطرة في النفوس السليمة، وشعور إيجابي يكون علاقة قوية تربط المواطن بوطنه وتجعل منه شخصًا فاعلًا ومخلصًا.

جاء ذلك خلال ورشة تدريبية أقامتها جامعة تبوك في قاعة الدكتور عبدالعزيز العنزي -رحمه الله- بمبنى كلية الطب بالجامعة، أمس الخميس، تحت عنوان "الانتماء الوطني - التأصيل - المعزّزات – المهدّدات". وقد أوضح "الشراري" أن الورشة جاءت تحت محاور رئيسة هي: "المفهوم والتأصيل الشرعي للانتماء الوطني ومهدّدات الانتماء الوطني ومعززاته".

وبيّن "الشراري" أن الانتماء للوطن فطرة في النفوس السليمة فطر الله عليها كلَّ الخلائق، وقد جاءت النصوص الشرعية -في الكتاب والسنة- لتؤكّد هذه الفطرة وتقوّيها وتعزّزها، ومن ذلك حب النبي -صلى الله عليه وسلم- لمكة المكرمة، وصدق انتمائه لها، حين أُخرج منها مهاجرًا إلى المدينة المنورة؛ حيث قال: "مـا أطيبـك مـن بلـد، وما أحبّك إليّ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكَنت غيرك".

وبيّن: "مدلولات الانتماء للوطن جاءت في القرآن الكريم والسنة المعطرة في مواضع عدة؛ حيث حبّ الوطن والحنين إليه وحب الخير له والدفاع عنه وصعوبة الخروج منه، وأن صدق الانتماء والافتخار بالوطن يتمثّل في الشعب السعودي وصدق الولاء لقادته.

ثم تحدّث "الشراري" عن معزّزات الانتماء الوطني، وذكر منها: استحضار النيّة في الانتماء للوطن، واستشعار العلاقة بوليّ الأمر على مقتضى البيعة الشرعية، وتميز علاقة المحبة بين القيادة والشعب، واستشعار منجزات الوطن، واستشعار المسؤولية تجاه حقوق الوطن وواجباته.

كما تحدّث عن مهدّدات الانتماء الوطني، وذكر منها: التخلّي عن المسؤولية والتشكيك والتعميم في الأحكام السلبية على مؤسسات الدولة، وممارسة أي نوع من أنواع التعصُّب.

وقد تخلّل الورشة حلقات نقاش من الحضور، ومقترحات حول محاورها تعزز إتقان العمل الوطني والمهارات الوطنية، ويضيف الجديد للانتماء ويحقق النجاح والتميز الوطني.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
08:07 PM

مهدّدات ومعزّزات الانتماء الوطني يبلورها "الشراري": عليك بالفطرة السليمة

دلّل على قيمة الوطن بحبّ النبي لمكة حين أُخرج منها مهاجرًا إلى المدينة

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
258

أكد المشرف العام على وحدة التوعية الفكرية بجامعة تبوك الدكتور نواف بن رحيل الشراري، أن الانتماء للوطن فطرة في النفوس السليمة، وشعور إيجابي يكون علاقة قوية تربط المواطن بوطنه وتجعل منه شخصًا فاعلًا ومخلصًا.

جاء ذلك خلال ورشة تدريبية أقامتها جامعة تبوك في قاعة الدكتور عبدالعزيز العنزي -رحمه الله- بمبنى كلية الطب بالجامعة، أمس الخميس، تحت عنوان "الانتماء الوطني - التأصيل - المعزّزات – المهدّدات". وقد أوضح "الشراري" أن الورشة جاءت تحت محاور رئيسة هي: "المفهوم والتأصيل الشرعي للانتماء الوطني ومهدّدات الانتماء الوطني ومعززاته".

وبيّن "الشراري" أن الانتماء للوطن فطرة في النفوس السليمة فطر الله عليها كلَّ الخلائق، وقد جاءت النصوص الشرعية -في الكتاب والسنة- لتؤكّد هذه الفطرة وتقوّيها وتعزّزها، ومن ذلك حب النبي -صلى الله عليه وسلم- لمكة المكرمة، وصدق انتمائه لها، حين أُخرج منها مهاجرًا إلى المدينة المنورة؛ حيث قال: "مـا أطيبـك مـن بلـد، وما أحبّك إليّ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكَنت غيرك".

وبيّن: "مدلولات الانتماء للوطن جاءت في القرآن الكريم والسنة المعطرة في مواضع عدة؛ حيث حبّ الوطن والحنين إليه وحب الخير له والدفاع عنه وصعوبة الخروج منه، وأن صدق الانتماء والافتخار بالوطن يتمثّل في الشعب السعودي وصدق الولاء لقادته.

ثم تحدّث "الشراري" عن معزّزات الانتماء الوطني، وذكر منها: استحضار النيّة في الانتماء للوطن، واستشعار العلاقة بوليّ الأمر على مقتضى البيعة الشرعية، وتميز علاقة المحبة بين القيادة والشعب، واستشعار منجزات الوطن، واستشعار المسؤولية تجاه حقوق الوطن وواجباته.

كما تحدّث عن مهدّدات الانتماء الوطني، وذكر منها: التخلّي عن المسؤولية والتشكيك والتعميم في الأحكام السلبية على مؤسسات الدولة، وممارسة أي نوع من أنواع التعصُّب.

وقد تخلّل الورشة حلقات نقاش من الحضور، ومقترحات حول محاورها تعزز إتقان العمل الوطني والمهارات الوطنية، ويضيف الجديد للانتماء ويحقق النجاح والتميز الوطني.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,016
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,919
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,021
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,173

المقالات

يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة