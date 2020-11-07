النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"طاقة" تستحوذ على "أزر تكنولوجيز" المتخصصة في تسجيل القياسات الكهربائية لآبار النفط والغاز بالمملكة

لتوسيع قدرات خدمات حقول النفط الخاصة بالشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين آخرين في المملكة العربية السعودية العزم على استحواذها على شركة أزر تكنولوجيز المتخصصة في تسجيل القياسات الكهربائية لآبار النفط والغاز.

وتعد الصفقة جزءاً من استراتيجية شركة طاقة لتوسيع قدرات خدمات حقول النفط الخاصة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستوفر طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط (إحدى الشركات التابعة لشركة طاقة)، من خلال الاستحواذ على شركة أزر تكنولوجيز،البيانات البتروفيزيائية وبيانات المكامن والبيانات الجيولوجية المهمة لأداء الآبار وتقييم المكامن في كل من عمليات التنقيب وصيانة الآبار وتطوير الإنتاج.

وبفضل الاستحواذ على شركة آزر ستوسع شركة طاقة قدراتها في العمليات المتعلقة بآبار النفط والغاز، وستتمكن طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط بالتوسع في مجال تسجيل وقياس الآبار الكهربائية الذي تقدر قيمته بأكثر من 1.5 مليار ريال سنوياً.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة طاقة جميل الناصر: "يمثل إعلان اليوم خطوة مهمة إلى الأمام سعياً نحو تنفيذ استراتيجية الشركة المؤسسية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وبناء على التزام شركة طاقة ببرنامج أرامكو السعودية "اكتفاء" وبتطوير الموردين الوطنيين تم توسيع العلاقة والاستثمار في شركة أزر لتطويرها كشركة قياسات كهربائية للآبار ذات مستوى عالمي وتتمتع بالقدرة على تقديم أحدث البيانات البتروفيزيائية وبيانات المكامن والبيانات الجيولوجية ذات النوعية المتميزة لعملائنا.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في الأسابيع الستة المقبلة، وبعد ذلك ستبدأ شركة أزر في الاندماج بالكامل في عمليات طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط والاستفادة من المزيد من التعاون والدعم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"طاقة" تستحوذ على "أزر تكنولوجيز" المتخصصة في تسجيل القياسات الكهربائية لآبار النفط والغاز بالمملكة
سبق

أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين آخرين في المملكة العربية السعودية العزم على استحواذها على شركة أزر تكنولوجيز المتخصصة في تسجيل القياسات الكهربائية لآبار النفط والغاز.

وتعد الصفقة جزءاً من استراتيجية شركة طاقة لتوسيع قدرات خدمات حقول النفط الخاصة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستوفر طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط (إحدى الشركات التابعة لشركة طاقة)، من خلال الاستحواذ على شركة أزر تكنولوجيز،البيانات البتروفيزيائية وبيانات المكامن والبيانات الجيولوجية المهمة لأداء الآبار وتقييم المكامن في كل من عمليات التنقيب وصيانة الآبار وتطوير الإنتاج.

وبفضل الاستحواذ على شركة آزر ستوسع شركة طاقة قدراتها في العمليات المتعلقة بآبار النفط والغاز، وستتمكن طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط بالتوسع في مجال تسجيل وقياس الآبار الكهربائية الذي تقدر قيمته بأكثر من 1.5 مليار ريال سنوياً.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة طاقة جميل الناصر: "يمثل إعلان اليوم خطوة مهمة إلى الأمام سعياً نحو تنفيذ استراتيجية الشركة المؤسسية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وبناء على التزام شركة طاقة ببرنامج أرامكو السعودية "اكتفاء" وبتطوير الموردين الوطنيين تم توسيع العلاقة والاستثمار في شركة أزر لتطويرها كشركة قياسات كهربائية للآبار ذات مستوى عالمي وتتمتع بالقدرة على تقديم أحدث البيانات البتروفيزيائية وبيانات المكامن والبيانات الجيولوجية ذات النوعية المتميزة لعملائنا.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في الأسابيع الستة المقبلة، وبعد ذلك ستبدأ شركة أزر في الاندماج بالكامل في عمليات طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط والاستفادة من المزيد من التعاون والدعم.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
07:55 PM

"طاقة" تستحوذ على "أزر تكنولوجيز" المتخصصة في تسجيل القياسات الكهربائية لآبار النفط والغاز بالمملكة

لتوسيع قدرات خدمات حقول النفط الخاصة بالشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
178

أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين آخرين في المملكة العربية السعودية العزم على استحواذها على شركة أزر تكنولوجيز المتخصصة في تسجيل القياسات الكهربائية لآبار النفط والغاز.

وتعد الصفقة جزءاً من استراتيجية شركة طاقة لتوسيع قدرات خدمات حقول النفط الخاصة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستوفر طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط (إحدى الشركات التابعة لشركة طاقة)، من خلال الاستحواذ على شركة أزر تكنولوجيز،البيانات البتروفيزيائية وبيانات المكامن والبيانات الجيولوجية المهمة لأداء الآبار وتقييم المكامن في كل من عمليات التنقيب وصيانة الآبار وتطوير الإنتاج.

وبفضل الاستحواذ على شركة آزر ستوسع شركة طاقة قدراتها في العمليات المتعلقة بآبار النفط والغاز، وستتمكن طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط بالتوسع في مجال تسجيل وقياس الآبار الكهربائية الذي تقدر قيمته بأكثر من 1.5 مليار ريال سنوياً.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة طاقة جميل الناصر: "يمثل إعلان اليوم خطوة مهمة إلى الأمام سعياً نحو تنفيذ استراتيجية الشركة المؤسسية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وبناء على التزام شركة طاقة ببرنامج أرامكو السعودية "اكتفاء" وبتطوير الموردين الوطنيين تم توسيع العلاقة والاستثمار في شركة أزر لتطويرها كشركة قياسات كهربائية للآبار ذات مستوى عالمي وتتمتع بالقدرة على تقديم أحدث البيانات البتروفيزيائية وبيانات المكامن والبيانات الجيولوجية ذات النوعية المتميزة لعملائنا.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في الأسابيع الستة المقبلة، وبعد ذلك ستبدأ شركة أزر في الاندماج بالكامل في عمليات طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط والاستفادة من المزيد من التعاون والدعم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,595
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,914
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,005
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,080

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة