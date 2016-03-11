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" الرابغي": "كورونا" ضرب إيران.. وعلى الباغي تدور الدوائر!

أرادت تصدير الفيروس لجيرانها كما صدّرت الإرهاب.. ولكن

يرى الكاتب الصحفي علي محمد الرابغي أن فيروس "كورونا" أوقع إيران في شر أعمالها، فهي الدولة التي أخذت تفرخ الشر والإرهاب وتتفنن في تصديره إلى دول الجوار، وقد وجدت في الفيروس ضالتها، إذ أخذت تصدّره إلى دول الجوار، لكن تفشى هذا الوباء في إيران نفسها وبسرعة مذهلة وأعداد مخيفة.

إيران تصدر "كورونا" إلى جيرانها

وفي مقاله "كورونا" وإيران وعلى الباغي تدور الدوائر بصحيفة "عكاظ"، يقول "الرابغي": "مع أن مدينة ووهان في الصين كانت هي حاضنة الوباء.. وباء "كورونا"، إلا أن إيران استقبلت هذا الوباء استقبالاً على طريقتها.. وفجأة تفشى فيها هذا الوباء.. وبنسب مهولة، ووجدت دولة الفساد والإرهاب في هذا الوباء ضالتها.. إذ أخذت تصدّره وبأساليبها الخاصة إلى دول الجوار.. وسبحان الله: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أو يَقْتُلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ}، فكان الجزاء من جنس العمل.. وكانت العناية الإلهية قريبة إلى ملالي إيران ولعسكرها، فقد انتشر الوباء وضرب القادة الكبار دون أن تطاله إمكانيات الوقاية والعلاج، وسبحان الله فإن عناية الله فوق كل جبار وكل طاغية".

فكان الله لها بالمرصاد

ويعلق "الرابغي" قائلاً: "لعل التاريخ تاريخ الإنسانية لا يغفل هذا الدور الخطير لإيران.. التي أخذت تفرخ الشر وتتفنن في تصديره إلى دول الجوار، بل وإلى العالم بأسره، فرغم كل الاحتياطات التي اتخذتها دول المنطقة، لكن كل هذه الإجراءات لم تنجح في تفادي الدخول إلى نادي الدول التي فيها إصابات بفيروس "كورونا".. فأعلن كل من العراق والكويت والبحرين تسجيل حالات إصابة بالفيروس وجميعها مصدرها إيران، فكان الله سبحانه وتعالى لهذه الدولة بالمرصاد؛ فقد تفشى هذا الوباء في إيران بسرعة مذهلة وأعداد مخيفة، وفي كل يوم تأتي الأخبار بالمآسي الكبيرة التي خلّفها هذا الوباء في إيران، وكان الله على كل شيء مقتدراً".

الكاتب الصحفي علي محمد الرابغي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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" الرابغي": "كورونا" ضرب إيران.. وعلى الباغي تدور الدوائر!
سبق

يرى الكاتب الصحفي علي محمد الرابغي أن فيروس "كورونا" أوقع إيران في شر أعمالها، فهي الدولة التي أخذت تفرخ الشر والإرهاب وتتفنن في تصديره إلى دول الجوار، وقد وجدت في الفيروس ضالتها، إذ أخذت تصدّره إلى دول الجوار، لكن تفشى هذا الوباء في إيران نفسها وبسرعة مذهلة وأعداد مخيفة.

إيران تصدر "كورونا" إلى جيرانها

وفي مقاله "كورونا" وإيران وعلى الباغي تدور الدوائر بصحيفة "عكاظ"، يقول "الرابغي": "مع أن مدينة ووهان في الصين كانت هي حاضنة الوباء.. وباء "كورونا"، إلا أن إيران استقبلت هذا الوباء استقبالاً على طريقتها.. وفجأة تفشى فيها هذا الوباء.. وبنسب مهولة، ووجدت دولة الفساد والإرهاب في هذا الوباء ضالتها.. إذ أخذت تصدّره وبأساليبها الخاصة إلى دول الجوار.. وسبحان الله: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أو يَقْتُلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ}، فكان الجزاء من جنس العمل.. وكانت العناية الإلهية قريبة إلى ملالي إيران ولعسكرها، فقد انتشر الوباء وضرب القادة الكبار دون أن تطاله إمكانيات الوقاية والعلاج، وسبحان الله فإن عناية الله فوق كل جبار وكل طاغية".

فكان الله لها بالمرصاد

ويعلق "الرابغي" قائلاً: "لعل التاريخ تاريخ الإنسانية لا يغفل هذا الدور الخطير لإيران.. التي أخذت تفرخ الشر وتتفنن في تصديره إلى دول الجوار، بل وإلى العالم بأسره، فرغم كل الاحتياطات التي اتخذتها دول المنطقة، لكن كل هذه الإجراءات لم تنجح في تفادي الدخول إلى نادي الدول التي فيها إصابات بفيروس "كورونا".. فأعلن كل من العراق والكويت والبحرين تسجيل حالات إصابة بالفيروس وجميعها مصدرها إيران، فكان الله سبحانه وتعالى لهذه الدولة بالمرصاد؛ فقد تفشى هذا الوباء في إيران بسرعة مذهلة وأعداد مخيفة، وفي كل يوم تأتي الأخبار بالمآسي الكبيرة التي خلّفها هذا الوباء في إيران، وكان الله على كل شيء مقتدراً".

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
02:55 PM

" الرابغي": "كورونا" ضرب إيران.. وعلى الباغي تدور الدوائر!

أرادت تصدير الفيروس لجيرانها كما صدّرت الإرهاب.. ولكن

A A A
أيمن حسن - الرياض
7
2,212

يرى الكاتب الصحفي علي محمد الرابغي أن فيروس "كورونا" أوقع إيران في شر أعمالها، فهي الدولة التي أخذت تفرخ الشر والإرهاب وتتفنن في تصديره إلى دول الجوار، وقد وجدت في الفيروس ضالتها، إذ أخذت تصدّره إلى دول الجوار، لكن تفشى هذا الوباء في إيران نفسها وبسرعة مذهلة وأعداد مخيفة.

إيران تصدر "كورونا" إلى جيرانها

وفي مقاله "كورونا" وإيران وعلى الباغي تدور الدوائر بصحيفة "عكاظ"، يقول "الرابغي": "مع أن مدينة ووهان في الصين كانت هي حاضنة الوباء.. وباء "كورونا"، إلا أن إيران استقبلت هذا الوباء استقبالاً على طريقتها.. وفجأة تفشى فيها هذا الوباء.. وبنسب مهولة، ووجدت دولة الفساد والإرهاب في هذا الوباء ضالتها.. إذ أخذت تصدّره وبأساليبها الخاصة إلى دول الجوار.. وسبحان الله: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أو يَقْتُلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ}، فكان الجزاء من جنس العمل.. وكانت العناية الإلهية قريبة إلى ملالي إيران ولعسكرها، فقد انتشر الوباء وضرب القادة الكبار دون أن تطاله إمكانيات الوقاية والعلاج، وسبحان الله فإن عناية الله فوق كل جبار وكل طاغية".

فكان الله لها بالمرصاد

ويعلق "الرابغي" قائلاً: "لعل التاريخ تاريخ الإنسانية لا يغفل هذا الدور الخطير لإيران.. التي أخذت تفرخ الشر وتتفنن في تصديره إلى دول الجوار، بل وإلى العالم بأسره، فرغم كل الاحتياطات التي اتخذتها دول المنطقة، لكن كل هذه الإجراءات لم تنجح في تفادي الدخول إلى نادي الدول التي فيها إصابات بفيروس "كورونا".. فأعلن كل من العراق والكويت والبحرين تسجيل حالات إصابة بالفيروس وجميعها مصدرها إيران، فكان الله سبحانه وتعالى لهذه الدولة بالمرصاد؛ فقد تفشى هذا الوباء في إيران بسرعة مذهلة وأعداد مخيفة، وفي كل يوم تأتي الأخبار بالمآسي الكبيرة التي خلّفها هذا الوباء في إيران، وكان الله على كل شيء مقتدراً".

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