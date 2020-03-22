سلمان بن إبراهيم: تأجيل المباريات "آسيويًّا" تم بالاتفاق مع الاتحادات

أكد أن أزمة (الكورونا) عزّزت صلابة الأسرة الآسيوية

أكّد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ أن الظروف الاستثنانية الحالية التي يمرّ بها العالم؛ زادت من صلابة روح الوحدة بين أفراد أسرة كرة القدم الآسيوية، كما عزّزت أجواء التضامن فيما بينها عبر القرارات والإجراءات المثالية للتعامل مع تفشّي فيروس كورونا في مختلف دول العالم.



جاء ذلك في الرسالة التي وجّهها الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة للاتحادات الوطنية التي ثمّن فيها تكاتف الأسرة الكروية الآسيوية في مواجهة جائحة الكورونا، مؤكدًا أن الظروف الاستثنائية الراهنة لن تحدّ من حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للاتحادات الوطنية، بما فيها استمرار تقديم الدعم المالي لها ضمن برنامج المساعدات المالية للاتحادات الوطنية.



وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في رسالته: إن دول القارة الآسيوية، تأثّرت بدرجات متفاوتة، بتداعيات جائحة فيروس كورونا 2019 (كوفيد–19)، واتخذت العديد من حكومات القارة إجراءات سريعة وقوية لمنع انتشاره والحد من تأثيره على مجتمعاتكم المحلية، بما في ذلك الإغلاق الجزئي أو تقييد الحركة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد ابتداءً من 17 آذار/ مارس 2020؛ مبادرة "العمل من المنزل" لمدة أسبوعين؛ لحماية الموظفين وأسرهم، وسيتم تمديد العمل بتلك المبادرة إذا لزم الأمر.



وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة: إن الانتشار السريع لفيروس كورونا (كوفيد-19)، دفع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبالتوافق مع الاتحادات الوطنية، إلى تأجيل العديد من المباريات والأحداث المدرجة على أجندة الاتحاد القاري، وفي هذا الإطار فإننا نتوجّه إليكم بالشكر الجزيل على دعمكم ونصائحكم وتعاونكم المثمر للتوصل إلى أفضل القرارات التي تصبّ في المصلحة العليا للأسرة الكروية الآسيوية.



وختم قائلًا: لقد كانت تلك التعديلات على الأجندة الآسيوية تهدف بصورة أساسية إلى ضمان سلامة وصحة أفراد منظومة كرة القدم الآسيوية".