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النيابة العامة توجّه بالقبض على حارق جسد الطفل

استناداً للمادة الـ ١٧ من نظام الإجراءات الجزائية

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية أصدرت النيابة العامة، أمراً بالقبض والإحضار بحق أحد الأشخاص؛ إثر ظهوره في مقطع متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتعنيف طفل وحرق بعض أجزاء جسده.

ووجهت النيابة بمباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (٢٨/٢٧/٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمَن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وتحذّر النيابة العامة في هذا الصدد المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم، وأن مَن يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عُرضة للجزاء الرادع، وفقاً لنظام حماية الطفل.

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النيابة العامة توجّه بالقبض على حارق جسد الطفل
سبق

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية أصدرت النيابة العامة، أمراً بالقبض والإحضار بحق أحد الأشخاص؛ إثر ظهوره في مقطع متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتعنيف طفل وحرق بعض أجزاء جسده.

ووجهت النيابة بمباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (٢٨/٢٧/٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمَن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وتحذّر النيابة العامة في هذا الصدد المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم، وأن مَن يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عُرضة للجزاء الرادع، وفقاً لنظام حماية الطفل.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
01:10 PM

النيابة العامة توجّه بالقبض على حارق جسد الطفل

استناداً للمادة الـ ١٧ من نظام الإجراءات الجزائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
14
25,578

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية أصدرت النيابة العامة، أمراً بالقبض والإحضار بحق أحد الأشخاص؛ إثر ظهوره في مقطع متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتعنيف طفل وحرق بعض أجزاء جسده.

ووجهت النيابة بمباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (٢٨/٢٧/٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمَن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وتحذّر النيابة العامة في هذا الصدد المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم، وأن مَن يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عُرضة للجزاء الرادع، وفقاً لنظام حماية الطفل.

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