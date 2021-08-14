أمطار بمناطق وغبار بأخرى.. "الحصيني" عن "أجواء السبت": حارة جداً نهاراً

فيما توقّع مركز "الأرصاد" هطولات وزخات بَرَد وجريان سيول بمناطق متفرقة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز بن محمد الحصيني، اليوم، أجواءً حارة جداً نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات: الطائف والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن".

وتابع: "رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية السرعة على أجزاءٍ من الشرقية والغربية وجنوب الوسطى، إلا يصرفها الله".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة)؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة مع فرصة أن تصل الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات عسير وجازان، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.