ورشة عمل لمراجعة معايير وضوابط بدلات الكادر الصحي العام المقبل

بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات الصحية في المملكة

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، اليوم، تحضيراتها لإقامة ورشة عمل مطلع العام المقبل 1441هـ، بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات الصحية في المملكة؛ لمراجعة معايير وضوابط بدلات الكادر الصحي، وفق بيان صحفي نشرته، وصولًا إلى رؤية تسهم في الرفع من مستوى الخدمة وكفاءة الممارس.

ويأتي ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، القاضي بتكوين لجنة من: المجلس الصحي السعودي، وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، ووزارة التعليم؛ لمراجعة ضوابط ومعايير بدلات الكادر الصحي بالشكل الذي يخدم مصلحة الوطن ومستقبل القطاع الصحي والعاملين فيه؛ لتعزيز دور المستشفيات التخصصية والمرجعية وتطوير الخدمات الصحية في المملكة.

وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي نهار بن مزكي العازمي، حرص رئيس وأعضاء المجلس الصحي السعودي على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق أهداف التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.

وبين "العازمي" أن الأمانة العامة للمجلس تعمل بنهج مستمر مع القطاعات ذات العلاقة؛ لتحديد معايير وضوابط البدلات بما يتناسب مع تطور القطاع الصحي والفرص التخصصية والوظيفية ومراجعتها بشكل دوري، لافتًا إلى أن الورشة تهدف في المقام الأول إلى مراجعة معايير وضوابط البدلات للخروج بآليات فعّالة واضحة لكل بدل.