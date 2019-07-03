انقطع اتصاله بأهله ليلة العيد .. المفقود "زيد" عُثر على سيارته وبقي مختفياً

الشرطة ضبطت أحد الأشخاص يقوم بعمليات بنكية من بطاقته .. أسرته تناشد

تواصل أسرة الشاب زيد إبراهيم حمدي؛ عمره ٢٩ سنة، محاولات البحث عنه بعد أن فقدت الاتصال به منذ ليلة عيد الفطر المبارك، فيما أثارت سيارته المتوقفة بأحد الأودية وبطاقة صرّافته التي كانت تُستخدم بعد فقدانه الشكوك حول حادثة الاختفاء.

وقال ذووه إن ابنهم زيد؛ يعمل مساعد طبيب أسنان بمستشفى الداير بني مالك العام، وتم التواصل معه آخر مرة يوم 29 رمضان، فيما عثرت الجهات الأمنية على مركبته بأحد الأودية بمنطقة جازان، وتمكنت من ضبط أحد الأشخاص كان يقوم بعمليات بنكية عن طريق المبيعات عبر خدمة مدى من بطاقة صرّاف المفقود، وادّعى في أثناء التحقيق بأنه وجدها ملقاة بأحد الشوارع.

ودعت أسرته مَن يجد أيّ معلومة عنه التواصل معها أو إبلاغ الجهات الأمنية.

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