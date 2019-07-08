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الملك لـ"الصحفيين": ابذلوا الجهد لنقل رسالة المملكة وإسهاماتها البنّاءة إقليميًّا ودوليًّا

استمع الجميع إلى توجيهات خادم الحرمين حول أهمية الإعلام في إبراز مكانة السعودية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة اليوم، وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة؛ ورؤساء الهيئات الإعلامية، ومجالس إدارات وتحرير الصحف، وهيئة الصحفيين والكُتاب.

في بداية الاستقبال، تشرّف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-.

واستمع الجميع، خلال الاستقبال، إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حول أهمية الإعلام ودوره في إبراز المكانة اللائقة للمملكة؛ بوصفها بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الرسالة، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، وزوّار مسجد رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

وأكّد -أيده الله- ضرورة بذل المزيد من الجهود لنقل رسالة المملكة وجهودها وإسهاماتها البناءة بمختلف المجالات إقليمياً ودولياً.

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الملك لـ"الصحفيين": ابذلوا الجهد لنقل رسالة المملكة وإسهاماتها البنّاءة إقليميًّا ودوليًّا
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة اليوم، وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة؛ ورؤساء الهيئات الإعلامية، ومجالس إدارات وتحرير الصحف، وهيئة الصحفيين والكُتاب.

في بداية الاستقبال، تشرّف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-.

واستمع الجميع، خلال الاستقبال، إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حول أهمية الإعلام ودوره في إبراز المكانة اللائقة للمملكة؛ بوصفها بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الرسالة، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، وزوّار مسجد رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

وأكّد -أيده الله- ضرورة بذل المزيد من الجهود لنقل رسالة المملكة وجهودها وإسهاماتها البناءة بمختلف المجالات إقليمياً ودولياً.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
01:45 PM
اخر تعديل
08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
03:54 PM

الملك لـ"الصحفيين": ابذلوا الجهد لنقل رسالة المملكة وإسهاماتها البنّاءة إقليميًّا ودوليًّا

استمع الجميع إلى توجيهات خادم الحرمين حول أهمية الإعلام في إبراز مكانة السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة اليوم، وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة؛ ورؤساء الهيئات الإعلامية، ومجالس إدارات وتحرير الصحف، وهيئة الصحفيين والكُتاب.

في بداية الاستقبال، تشرّف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-.

واستمع الجميع، خلال الاستقبال، إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حول أهمية الإعلام ودوره في إبراز المكانة اللائقة للمملكة؛ بوصفها بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الرسالة، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، وزوّار مسجد رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

وأكّد -أيده الله- ضرورة بذل المزيد من الجهود لنقل رسالة المملكة وجهودها وإسهاماتها البناءة بمختلف المجالات إقليمياً ودولياً.

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